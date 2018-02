Vlak zbil avto v graben; pijan v mercedesu

5.2.2018 | 12:25

Novo mesto - Za policisti je na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju pester konec tedna. Precej nenavadna prometna nesreča se je v petek okoli 13. ure zgodila nesreča na prehodu ceste čez železniško progo v Šmihelu v Novem mestu, kjer je 18-letni voznik začetnik zaradi neprilagojene hitrosti na prehodu ceste čez železniško progo trčil v avtomobil, ki ga je vozil 53-letni voznik. Po trčenju je poškodovano in nevozno vozilo 53-letnega voznika obstalo na železniških tirih, vanj pa je trčil potniški vlak. V nesreči se na srečo ni nihče poškodoval.

Vozilo po bližnjem srečanju z vlakom. (Foto: PP Novo mesto)

Foto: PP Novo mesto

Na parkirnem prostoru v Metliki se je v petek nekaj po 14. uri zgodila prometna nesreča, v kateri se je lažje poškodoval otrok. Metliški policisti so opravili ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 59-letni voznik osebnega avtomobila, ki je na parkirnem prostoru pri vožnji vzvratno trčil v otroka, ki se je nahajal za vozilom. Lažje poškodovanega otroka so oskrbeli v metliškem zdravstvenem domu. Povzročitelju nesreče, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,30 miligramov alkohola, so policisti odvzeli vozniško dovoljenje in mu izdali plačilni nalog.

Pijan v mercedesu

Med kontrolo prometa v Senovem so policisti v petek v večernih urah zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila znamke mercedes. Med postopkom so ugotovili, da 43-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 1,34 miligramov alkohola. Vozil je neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Avtomobil so zasegli, kršitelju izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

1,12 miligramov

Novomeški prometniki so v soboto zvečer v Novem mestu ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 58-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 1,12 miligramov alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Tudi kradli so, čeprav je snežilo

Med 31. januarjem in 2. februarjem je v kraju Hrib pri Orehku neznanec vlomil v dve zidanici in dva objekta ob zidanici. Ukradel je televizijski sprejemnik, kompresor, grelnik vode, namizni žar, zamrznjeno meso, suhomesnate izdelke in kuhinjske nože in poškodoval notranjost objektov. Lastnika ocenjujeta, da sta oškodovana za okoli 3500 evrov.

18 za azilni dom

Minuli konec tedna so policisti na območju Žuničev, Učakovcev in Vinice izsledili in prijeli 18 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Med postopki so ugotovili, da gre za 12 državljanov Alžirije in šest državljanov Maroka. Tujci so zaprosili za mednarodno zaščito in so bili odpeljani v azilni dom.