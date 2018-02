FOTO: Predsednik Pahor v Brezju in Žabjaku

5.2.2018 | 12:45

Otroke Pikapolonice je predsednik Borut Pahor povabil na obisk predsedniške palače. (Foto: M. M.)

Po Macedonijevih besedah so župani že oblikovali skupne pobude, ki jih bodo danes predstavili Pahorju. (Foto: M. M.)

Razmere so najslabše v Žabjaku. (Foto: M. M.)

Novo mesto - Največje novomeško romsko naselje Brezje-Žabjak je dopoldne obiskal predsednik države Borut Pahor. V družbi župana MO Novo mesto Gregorja Macedonija, Izidorja Jerale, Francija Keka in romskega občinskega svetnika Duška Smajeka ter direktorja Urada za narodnosti Stanka Baluha se je v slabi uri sprehodil najprej skozi Brezje, kjer deluje tudi romski vrtec Pikapolonica, nato se je ustavil še v Žabjaku. Ob tem je pozdravil nekaj prebivalcev naselja, ki so bili z obiskom zadovoljni.

»Prav je, da pride in vidi, v kakšnem blatu živimo. Občina nam že dolgo obljublja pesek, pa nič od tega,« je po rokovanju z njim povedala Sanda Brajdič, ki z osemčlansko družino živi v eni od barak v Brezju. Naselje ima sicer več zgrajenih hiš in je bolje urejeno kot Žabjak, a Romi so vseeno potožili nad razmerami, ki so v zimskem času še bolj nevzdržne. Macedoni, Jerala in Kek so Pahorju predstavili, kako se s težavami sooča mestna občina in kako vrsta ukrepov na terenu nima vidnejših učinkov, saj se še vedno soočajo s slabo izobrazbo, visoko brezposelnostjo, slabimi bivanjskimi razmerami itd.

Pahor je otroke iz vrtca povabil na obisk predsedniške palače, nato je odhitel še na srečanje s predstavniki krajevne skupnosti Bučna vas. Danes se bo sestal še s predstavniki Zveze Romov za Dolenjsko in zatem še z župani regije, ki so že oblikovali skupne pobude zanj.

M. Martinović

