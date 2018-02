Kaj se dogaja v Zdravstvenem domu Kočevje?

5.2.2018 | 16:00

Z današnje tiskovne konference (Foto: M. L.-S.)

Kočevje - »Za današnjo tiskovno konferenco smo se odločili, ker želimo odprto spregovoriti o dogajanju v Zdravstvenem domu Kočevje,« je povedala na današnji tiskovni konferenci direktorica Zdravstvenega doma Kočevje Polona Vidič Hudobivnik. Na tiskovni konferenci je odgovorila na vsa odprta vprašanja, ki so jih v zadnji dneh nanjo naslavljali novinarji, nanašajo pa se na celo vrsto domnevnih nepravilnosti in drugih za kočevski zdravstveni dom in njegovo vodstvo nepohvalnih aktivnostih.

Odhodi medicinskega osebja, odpoved delovnega razmerja vodji finančno računovodske službe, ki je opozorila na nepravilnosti v poslovanju Zdravstvenega doma občino Kočevje kot ustanovitelja, odstop Romana Hrovata z mesta predsednika sveta Zdravstvenega doma Kočevje, govorice o nevzdržnih razmerah v zdravstvenem domu, o mobingu, zaposlovanju brez razpisa, neizdajanju soglasij direktorice zdravnikom za delo drugod, medtem ko sama dela tudi še drugje, trošenju denarja za odvetnike in team bulidinge, ki jih je izvajala Metka Komar – vse to so bila odprta vprašanja, na katera so odgovarjali in podali pojasnila poleg Vidič Hudobivnikove tudi kočevski župan Vladimir Prebilič, podpredsednica sveta Zdravstvenega doma Kočevje Edite Jusić in pomočnik direktorice Primož Velikonja.

»V medsebojne odnose v zavodu se občina ne bo vpletla. Za to je vodstvo, sicer ga ne bi potrebovali,« je dejal župan po opisu kakšne so naloge občine Kočevje kot ustanovitelja Zdravstvenega doma Kočevje. Kot je povedal, nepravilnosti, na katere jih je z dopisom 12. decembra lani opozorila vodja finančne službe Teja Haber, ki je 22. januarja letos dobila odpoved, so ocenili, da ne gre za nepravilnosti. Glede odstopa podžupana Romana Hrovata, ki je odstopil z mesta predsednika sveta zdravstvenega doma 22. januarja letos, pa je povedal, da je odstopil iz osebnih razlogov in da mu zagotovil, da drugih razlogov za odstop ni.

»Navedbe, da so razmere s strani vodstva za odhajajoč kader nevzdržne, ne držijo,« je povedala Vidič Hudobivnikova glede odhoda dveh zdravnic, od katerih je ena odšla že marca lani, druga pa z začetkom letošnjega leta, ko je odšel tudi zobozdravnik. Poudarila je, da se zaveda, da nekaterim redkim posameznikom ni všeč, da pregleduje delovne procese in finančne tokove zavoda za nazaj, torej pred letom 2016, ko je postala direktorica, saj, kot je dejala, mnoge zaposlene že dolgo jezi in moti, da sicer redki posamezniki delajo premalo.

Da bo zdravstveni dom Kočevje konec tega meseca zapustila tudi bivša glavna sestra, je povedala, da ne v odpovedi ne osebno razloga za odpoved ni navedla, da pa so se sporazumno dogovorili za krajši odpovedni rok od zakonsko določenega. Dejala je, da je fluktuacija kadrov normalen del delovnega procesa v vsaki organizaciji, glede odpusta vodje finančno računovodske službe pa povedala, da so jo odpustili zaradi racionalizacije poslovanja. Z njenim odpustom bodo privarčevali letno 19.923 evrov, saj bodo zunanjemu finančnemu servisu, ki bo prevzel njeno delo, plačali letno predvidoma 20.496 evrov z DDV.

Vidič Hudobivnikova je sicer odgovorila tudi na ostala odprta vprašanja, tudi glede mobinga. Kot je dejala, je za to zvedela šele konec januarja letos ob obisku inšpektorja, ki zadevo preiskuje, verjame pa, da ne bo ugotovil ničesar.

M. L.-S.