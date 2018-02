Z gasilci do obolelega; zagorele saje

6.2.2018 | 07:00

Ob 18.32 so v Urbanovi ulici v Ribnici gasilci PGD Ribnica s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanja, v katerem so našli obolelo osebo. Reševalci NMP Ribnica so jo oskrbeli, gasilci pa prenesli do reševalnega vozila, reševalci so jo prepeljali v UKC Ljubljana.

Dimniški požar

Sinoči ob 20.57 uri so v naselju Mrzlava vas, občina Brežice, zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Sobenja vas, Cerina in Skopice so varovali dimnik do izgoretja saj in ohladili okolico dimnika. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Sobenja vas.

Veje nad cesto

Ob 15.56 so na Školovi ulici v Novem mestu visoko nad cesto visele odlomljene veje hrasta in ogrožale promet. Gasilci GRC Novo mesto so z avto lestvijo začeli z obrezovanjem vej. Zaradi teme bodo z delom nadaljevali danes. Na kraju je bil tudi dežurni delavec CGP Novo mesto.

Vodo prekuhavajte

Komunala Sevnica vse uporabnike pitne vode na javnem vodovodu Mladetiče-Gabrijele-Pijavice obvešča, da je voda iz javnega vodovoda zaradi povečane motnosti neprimerna za pitje. Pred uporabo jo je potrebno prekuhavati.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju TP:

- Srednik med 8.00 in 9.30,

- Log Mokronog med 9.45 in 10.45,

- Ornuška vas med 11.00 in 12.00,

- Cikava med 12.30 in 13.30.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica med 8.30 in 8.35 uro ter med 13.25 in 13.30 uro na območju TP Podgorica in med 8.30 in 13.30 uro na območju TP Kompolje vas, Dvorc, Zagradec, Ruda, Razbor, Polje Lisca in Tončkov dom Lisca.

M. K.