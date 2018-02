Predsednik po obisku Novega mesta napovedal problemsko konferenco

6.2.2018 | 09:30

Na povabilo novomeškega župana Gregorja Macedonija se je včeraj o romski problematiki na terenu seznanil predsednik države Borut Pahor. (Foto: M. M.)

Novo mesto - Predsednik države Borut Pahor se je včeraj mudil v Novem mestu, kjer je obiskal romsko naselje Žabjak-Brezje, KS Bučno vas, pisarno Zveze Romov in se na koncu sestal še s predstavniki devetih občin JV Slovenije, kjer živijo Romi. Po srečanju z vsemi je za marec napovedal problemsko konferenco, kjer bo skušal v dialogu z vsemi deležniki poiskati konkretne rešitve sedanjih slabih razmer.

»Te zadeve niso v moji pristojnosti in nerad komentiram stvari, za katere skrbi vlada. A ko sem prisluhnil pomislekom vseh, sem začutil, da je nekaj treba storiti, premakniti naprej. Težava je v velikem nezaupanju tako večinskega prebivalstva kot romske skupnosti do lokalne in državne politike. Nujen je dialog. Za sodelovanje sta potrebna dva. In za prepir tudi, na nas pa je, da se odločimo, kaj želimo. Zavedajoč se, kam vodi prepir,« je po zadnjem sestanku z župani v prostorih novomeške občine povedal Pahor.

V imenu lokalne skupnosti je Macedoni ponovil, da razmere v JV Sloveniji in Prekmurju niso enake in terjajo drugačne ukrepe. Kot smo poročali, je novomeška občina z državo sklenila komunalno urediti Žabjak-Brezje, trenutno poteka priprava prostorskih aktov, po županovih besedah pa naj bi še v letošnjem letu dokument potrdili tudi na občinskem svetu. A tovrstnim načrtom RCI in KS Bučna vas nasprotujejo. »Jasno nam je, da če želimo napredek, jim moramo zagotoviti neke normalne pogoje. Ampak mi smo to poslušali že leta 1984, kako bo tistih 200 Romov hodilo v šolo in starši v službo. Danes jih je 700 in ob istih zgodbah brez učinkov jih bo čez 20 let dva tisoč s še hujšimi problemi. Želimo, da se pripravi program socializacije Romov, ki bo učinkoval, da bodo zaposleni, ne pa živeli od socialne podpore,« je po srečanju v KS povedal Silvo Mesojedec.

»To bo več kot le posvet pri predsedniku,« je Pahor še dejal o marčevski problemski konferenci, kjer naj bi zbral vse strani, od romske skupnosti do RCI, predstavnikov lokalne oblasti in odločevalcev na ministrstvih oz. vladi.

Podrobneje o obisku pa v tiskani izdaji Dolenjskega lista, ki bo zaradi kulturnega praznika izšel dan prej, torej že jutri.

Mirjana Martinović

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 1h nazaj –1 (0) (1) (0)(1) Oceni dolenjc123 v tem primeru pa bi morali poslušati Mesojedca, pa je lahko desn ali levi, ga ne poznam. Se moramo odločit ali bomo cigani ali bomo civili. Da ga ni sram predsednika države da pride v nelegalno naselje in pravi nujen je dialog, dialogec,... Dajte že cigotom zemljo, da postanejo enakovredni nam in verjemte mi da je cigo tudi dobr za revoz. Kar poglejte v Srbijo, Bosno, boste videli da cigo zna delat. Preglej samo prijavljene komentatorje