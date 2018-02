Tečaj teka na smučeh

6.2.2018 | 08:50

Krško - Tradicionalni tečaj teka na smučeh, ki ga že vrsto let organiziramo na Osnovni šoli Jurija Dalmatina Krško za učence četrtih razredov v Planici, je letos zaradi prezasedenosti v domu odpadel. Začeli smo iskati nadomestno lokacijo, ki smo jo najprej našli v vojašnici na Pokljuki. Zaradi previsokih cen smo poiskali ugodnejšo lokacijo v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti Kavka v Livških Ravneh.

V sodelovanju z vodstvom CŠOD Kavka smo pripravili program tečaja teka na smučeh. Žal so visoke temperature stopile sneg in pripravili smo alternativni program aktivnosti. V ponedeljek, 22. januarja, smo s prvo skupino učencev iz 4. b in 4. c razreda odpotovali skozi Ljubljano, Novo Gorico in naprej ob reki Soči mimo Tolmina do vasi Idrsko, kjer smo se začeli vzpenjati skozi Livek do doma Kavka.

Osebje doma nas je lepo sprejelo in nam pripravilo okusno kosilo. Sledila je namestitev v sobe in po krajšem počitku smo začeli z aktivnostmi. Prva skupina si je ogledala kraško jamo, druga skupina je vadila nordijsko hojo, tretja skupina pa je imela lokostrelstvo. Po dveh šolskih urah in krajšem počitku smo skupini zamenjali. Sledila je večerja in nočni pohod s svetilkami. Pred počitkom smo pripravili še zabavni spoznavni večer, kjer so se učenci predstavili s skeči, plesnimi točkami, prepevanjem in pravim koncertom harmonikarja, trobentačev in kitaristov.

Naslednji dan smo po pospravljanju in zajtrkovanju odšli na daljši pohod po Kolovratu. Lepo vreme nam je omogočilo čudovite razglede na Benečijo, v daljavi pa na Jadransko morje in Padsko nižino. Po dobri uri hoda smo prestopili slovensko mejo in se sprehajali po Italiji. V Slovenijo smo se vrnili pri muzeju na prostem Na Gradu, na katerem smo si ogledali tudi zaklonišča, opazovalnice in topniške položaje iz prve svetovne vojne. Vračali smo se po grebenu, s katerega smo imeli čudovit razgled na dolino reke Soče, Tolmin, Kobarid, v ozadju pa na Krn, Kanin in Matajur.

Po dobrih štirih urah smo se vrnili v kočo, kjer smo imeli kosilo. Po krajšem počitku smo se razdelili v dve skupini. Prva je imela poudarek na kulinariki, v kateri smo pripravili kobariške štruklje, ki smo jih pri večerji slastno pojedli, druga skupina pa je izdelovale zavetišče za preživetje v naravi. Po krajšem počitku sta se skupini zamenjali v dejavnosti. Pred večerjo so učenci pisali razglednice za svoje najbližje in po večerji je sledila še velika zabava šaljivih iger in plesa.

Utrujeni učenci so malo podaljšali jutranji počitek, sledil je zajtrk, pospravljanje in še tretja zamenjava dejavnosti s prvega dne. Po krajšem počitku pa še krajši sprehod do nekdanjega smučišča Livek, s katerega se nam je ponujal lep razgled. Ko smo se vrnili, so nas že čakali učenci 4.a in 4.č razreda, ki so po kosilu začeli s programom. Prva skupina pa je po kosilu odšla še na ogled Mlekarne Planika v Kobaridu, kjer so si ogledali sirarski muzej in se zvečer vrnila nazaj v Krško. Druga skupina je imela aktivnosti od srede, 24. januarja, do petka, 26. januarja. Vsebinsko smo ponovili program prve skupine.

Vtisi učencev so bili zelo dobri in menim, da so doživeli in spoznali neko novo okolje, ki nam ni najbolj znano, zato pa toliko bolj zanimivo. V treh dneh, ki so jih učenci preživeli skupaj brez telefona, računalnika in televizije pa so pokazali, da s kvalitetnim programom in dobro zasedbo pedagogov lahko pozabijo na vse pripomočke.

Za učence četrtih razredov bomo 10. marca organizirali še brezplačni izlet na Pokljuko, kjer se bodo učenci lahko poskusili še s tekom na smučeh.

Anton Zakšek, vodja tečaja teka na smučeh

