Na hrvaški strani ukradli čoln in se pripeljali v Slovenijo

6.2.2018 | 09:25

Ilustrativna fotografija (Foto: M. L. arhiv DL)

Med kontrolo prometa pri Mirni Peči so policisti včeraj okoli 11. ure ustavili voznika avtomobila znamke Rover. Ugotovili so, da 44-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, na vozilu pa je imel nameščeni dve različni registrski tablici. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah seznanili sodišče.

Nekaj pred polnočjo so v Boštanju ustavili 35-letnega voznika avtomobila znamke Volkswagen. Kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,42 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in napisali obdolžilni predlog.

Ob orodje in gorivo

Novomeške policiste je včeraj oškodovanec obvestil, da je med 28. januarjem in 4. februarjem v Hrušici nekdo skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel električno ročno orodje ter posodo z gorivom. Ocenjuje, da je oškodovan za okoli 3.500 evrov.

Ukradel akumulatorje

Med petkom in ponedeljkom je na območju Gabrja neznanec skozi okno vlomil v zidanico in odnesel štiri akumulatorje, posodo z gorivom in nekaj drugih predmetov. Škode je za 1.500 evrov.

Z ukradenim čolnom čez Kolpo

Dopoldne so policisti v bližini kraja Preloka na območju Črnomlja obravnavali dva primera nezakonitih prehodov državne meje. Izsledili in prijeli so osem državljanov Alžirije in državljana Maroka. V enem primeru sta dva državljana Alžirije in državljan Maroka na hrvaški strani odtujili čoln in se prepeljali preko Kolpe, v drugem primeru pa je šest državljanov Alžirije prebredlo Kolpo. Vsi tujci so zaprosili za mednarodno zaščito.

Na PU Novo mesto ugotavljajo, da se je v letošnjem letu na območju Bele krajine močno povečalo število nezakonitih prehodov državne meje. Podatke in okoliščine nezakonitih prehodov ter aktivnosti policistov, ki varujejo državno mejo, bo danes na mejnem prehodu Žuniči novinarjem predstavil Anton Štubljar, vodja oddelka za državno mejo in tujce na PU Novo mesto.

J. A.