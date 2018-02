FOTO: Nadhoda pri železniški postaji ni več

6.2.2018 | 10:05

Foto: Občina Krško

Krško - Nadhod nad železniško progo pri železniški postaji v Krškem, ki je bil zaradi dotrajanosti že nekaj časa zaprt, so konec prejšnjega tedna končno odstranili. Kot pravijo na krški občini, bodo do konca junija postavili novega. Izdelalo ga bo podjetje Willy Stadler, vrednost naložbe pa znaša 97.000 evrov.

Občina Krško je v sodelovanju s Slovenskimi železnicami (SŽ) k projektu obnove nadhoda pristopila v lanskem letu. Sprva so nameravali most obnoviti, vendar se je izkazalo, da to ne bo dovolj, saj je bil nadhod preveč dotrajan in nevaren, zato so se odločili za nov nadhod. Razpis za izvedbo je bil objavljen drugi polovici lanskega leta, na občini pa pričakujejo, da bodo lahko projekt delno sofinancirali z evropskimi sredstvi, ki jih na področju trajnostne mobilnosti razpisuje ministrstvo za infrastrukturo.

Nadhod je pred kakimi 60 leti postavila krška tovarna celuloze in papirja, ki ga je nazadnje obnovila v začetku tega tisočletja, nato pa Vipap železne konstrukcije ni več obnavljal. Zaradi dotrajanosti in poškodb so mostiček konec leta 2013 zaprli, po dveh letih neuspešnih pogovorov s SŽ pa je občina Krško konec leta 2015 nadhod za simbolično ceno odkupila in napovedala njegovo obnovo.

B. B.

Galerija