Korbar: Vsak od nas je lahko umetnik

6.2.2018 | 11:10

S sinočnjo proslavo se se poklonili našemu največjemu pesniku Francetu Prešernu.

Na prireditvi je nastopil tudi pihalni orkester Glasbene šole Trebnje.

Slavnostni govornik dr. Jože Korbar

Mirnski župan Dušan Skerbiš

Mirna - V kulturnem domu Partizan na Mirni je bila sinoči medobčinska proslava ob slovenskem kulturnem prazniku občin Mirna, Mokronog-Trebelno, Šentrupert in Trebnje. Slavnostni govornik je bil kulturnik in podžupan Trebnjega dr. Jože Korbar, ki se je ozrl na preteklo leto in se dotaknil tudi novega, v katerega smo šele dobro vstopili.

Slovenski kulturni praznik je posvečen našemu največjemu pesniku Francetu Prešernu, ki je med drugim ustvaril tudi pesem, ki je takoj po osamosvojitvi Slovenije postala himna, je na začetku svojega govora dejal Korbar: »Verjetno ne obstaja noben drug narod, ki bi imel praznik in dela prost dan posvečen svojemu največjemu pesniku. Na to smo lahko Slovenci ponosni.«

Preteklo leto so v Temeniški in Mirnski dolini posvetili kulturi in se tudi na ta način pridružili praznovanju ob jubilejnem 50. taboru likovnih samorastnikov. »Zbirka del, ki so jih avtorji podarili, in galerija, ki to hrani, sta pomembni v svetovnem merilu ter sta primer odličnosti in mojstrstva, s katerim rastemo mi vsi, tako kot rastejo naše Rastoče knjige. Ko je leto kulture mimo, se lahko s ponosom ozremo nazaj,« je dejal Korbar.

Po njegovih besedah si bodo prebivalci Temeniške in Mirnske doline lahko zapomnili tudi po novem zagonu za začetek gradnje novega kulturnega centra v Trebnjem, ki bi bil kulturni hram regijskega pomena in s tem tudi stična točka kulturnih delavcev, ljubiteljev kulture in prostor za gostovanje vrhunskih umetnikov na Dolenjskem. »Bil je že zadnji čas, saj je mesto Trebnje med največjimi v Sloveniji brez javne kulturne dvorane. Načrtovanje je drzno, morda za nekoga še preveč velikopotezno, saj vključuje tudi prostorsko ureditev mestnega središča,« je o težko pričakovani naložbi dejal trebanjski podžupan. A vprašanje je, kdaj bo proslava ob kulturnem prazniku v novi dvorani, ki bo imela več kot 450 sedežev.

Kultura je tudi umetnost sobivanja

Korbar se je v svojem govoru tudi vprašal, zakaj potrebujemo kulturo. »Odgovor lahko najdemo pri Prešernu. Biti pesnik ni bila njegova izbira, temveč je pisal, ker ga je gnala notranja sila, njegova neznanska ustvarjalna moč. Drugi razlog pa so stiske in razmere, v katerih je živel. Zato je bolečino razlil na papir in si odložil breme z duše in srca. Tudi vsak, ki se danes ukvarja s kulturo, ima podobne razloge. Vsakega od nas nosi notranja energija in vsak od nas se s kulturo odziva na izzive vsakdanjega življenja. Nihče od nas ni in ne bo Prešeren. Vsak od nas pa je lahko umetnik, ki ustvarja in poustvarja.«

Kultura je način, da nekdo tudi po svoji smrti še naprej živi in komunicira skozi svoje umetnine, meni Korbar in dodaja, da nam daje zavedanje, identiteto, pripadnost narodu in kulturnemu prostoru. »Kultura ni le umetniško izražanje in poustvarjanje, je tudi bonton, spretnost obnašanja med ljudmi in umetnost sobivanja. Prava umetnost gradi, nadgrajuje, spodbuja in navdihuje. Uničevanje ni umetnost,« poudarja.

Leto, ki je pred nami, nam daje nove priložnosti, da smo ustvarjalni in kulturni ter da vsak po svojih močeh prispevamo k uresničitvi Prešernove želje in napovedi, zapisan v njegovem sonetnem vencu, da vremena Kranjcem bodo se zjasnila, še dodaja Korbar.

Zbrane je v imenu vseh štirih županov pozdravil Dušan Skerbiš, župan mirnske občine. »Vesel sem, da nadaljujemo tradicijo, da je slavnostni govornik na kulturni prireditvi iz vrst kulturnih ustvarjalcev. »Dr. Jože Korbar ni samo podžupan, ampak tudi s srcem in dušo zapisan kulturi,« je o slavnostnem govorniku dejal Skerbiš. Dodal je še, da se danes vse preveč prepiramo tako na političnem, gospodarskem, kulturnem in tudi na športnem področju. »Ponosen sem, da so naše štiri občine vsa odprta vprašanja rešile z dialogom, ki nas vodi k rešitvam. Znamo se povezovati in sodelovati, kar je temelj lokalnih skupnosti,« je povedal mirnski župan.

V programu prireditve, ki ga je povezovala Petra Krnc Laznik, so nastopili številni kulturniki iz vseh štirih občin in poskrbeli za prijetno praznovanje slovenskega kulturnega praznika.

Besedilo in fotografije: R. N.

