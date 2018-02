Dolenjski list že jutri: Mačehovski odnos do kulturnikov; Tožba zoper novomeško bolnišnico

6.2.2018 | 16:45

Pred praznikom slovenske kulture smo v ospredje postavili ljubiteljsko kulturo. Mnogi člani društev, ki delujejo na kulturnem področju, morajo vlagati lastna finančna sredstva, da lahko društvo, ki deluje v javnem interesu, sploh normalno deluje. Mnoge lokalne skupnosti, država pa sploh, se, kot smo lahko ugotovili, mačehovsko obnašajo do kulture in kulturnikov. Več v sveže tiskanem Dolenjcu, ki tokrat zaradi četrtkovega praznika izide že jutri.

KAJ JE OBLJUBIL PREDSEDNIK PAHOR?

Največje novomeško romsko naselje Brezje-Žabjak je v ponedeljek dopoldne obiskal predsednik države Borut Pahor. Kaj je obljubil Romom in kaj lokalni skupnosti, lahko podrobneje preberete v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

UNIČENI NAČRTI PRI 16-LETIH

Dolenjka, rekreativna športnica, polna načrtov za življenje, je pri rosnih 16-letih v novomeški bolnišnici zaradi bolečin v trebuhu iskala zdravniško pomoč. V novomeški bolnišnici so jo odslovili z besedami, da je preobčutljiva, kasneje pa se je izkazalo, da so bile bolečine posledica tumorja. Po kalvariji, ki jo je doživljala, danes, nekaj let kasneje, toži novomeško bolnišnico. Preberite njeno pretresljivo zgodbo.

