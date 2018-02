Število ilegalnih prehodov meje se povečuje, a migranti niso nevarni

6.2.2018 | 13:40

Žuniči - Ker se je v letošnjem letu na območju Bele krajine povečalo število nezakonitih prehodov državne meje, je Anton Štubljar, vodja Oddelka za državno mejo in tujce na Policijski upravi Novo mesto, na mejnem prehodu za maloobmejni promet v Žuničih v črnomaljski občini danes pripravil novinarsko konferenco.

Na njej je predstavil razmere na državni meji v preteklih tednih, zlasti kar se tiče nezakonitih prehodov. Število nedovoljenih prehodov meje se je začelo povečevati lanskega septembra, in sicer med naseljema Bubnjarci in Rosalnice v metliški občini. Migranti so državno mejo prestopali po železniškem mostu, policisti pa so jih prijeli 76, od teh jih je 56 zaprosilo za mednarodno zaščito.

Očitno so bile uspešne policijske akcije razlog, da se je pot migrantov premaknila na območje Policijske postaje Črnomelj. Od lanskega oktobra, predvsem pa v letošnjem januarju in februarju, so obravnavali 120 migrantov, ki so ilegalno prestopili mejo. Največ jih je bilo iz Alžirije in Maroka, nekaj pa tudi državljanov Pakistana, Libije, Iraka in še nekaterih drugih držav.

V glavnem poskušajo prebresti Kolpo, jo preplavati ali pa na hrvaški strani vzamejo čolne. Štubljar je priznal, da je policistom v dobrodošlo pomoč lokalno prebivalstvo, ki jih obvešča o varnostnih dogodkih, zato jim uspe ujeti migrante, ki so premraženi, v mokrih oblačilih, v nekaterih primerih v slabem zdravstvenem stanju, v radiju dveh kilometrov ali še manj. Skoraj vsi so zaprosili za mednarodno zaščito, tako da so jih poslali v azilni dom. Razlog, da se je migrantska pot premaknila proti Beli krajini, pa je po vsej verjetnosti v tem, da začnejo svoj pohod proti Sloveniji, ki pa ni njihova ciljna država, v Veliki Kladuši, najbližja pot pa je prav do Bele krajine.

Vendar pa migranti, med katerimi prevladujejo moški, stari od 18 do 35 let, niso napadalni. Očitno pa so dobro informirani, saj državno mejo prehajajo tam, kjer ni začasnih tehničnih ovir. Sicer pa je Štubljar pomiril Belokranjce, ki živijo ob meji, da varnostne razmere niso tako pereče, da bi ogrožale njihovo varnost. Le enkrat se je zgodilo, da so migranti, ki so bili premočeni in podhlajeni, iskali pomoč pri domačinu. Sicer pa niso nasilni, ne vlamljajo, a pozornost pri varovanju premoženja kljub temu ni odveč. Apeliral pa je na domačine, da pokličejo na številko 113, če opazijo sumljive osebe, ki jih ne poznajo.

M. B.-J.

Galerija









starejši najprej

novejši najprej Komentarji (2) 9h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni brezar Kakšna je zdaj vloga toliko opevanih rezalnih in drugih ograj, ki naj bi preprečevale ilegalne prehode. 6h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni niče Ko vstopijo v Slovenijo pobrat mobitele pa se bojo prehodi prenehli saj si z njimi javljajo kje se da čez prit brez problemov in kričijo takoj AZIL AZIL Preglej samo prijavljene komentatorje