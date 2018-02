Glas ljudstva je preko vaške skupnosti močnejši

7.2.2018 | 08:00

Igor Mavsar, predsednik vaške skupnosti Kočevske Poljane (Foto: M. Ž.)

Kočevske Poljane - Vaška skupnost Kočevske Poljane je ena izmed dveh v občini Dolenjske Toplice. Tako so se organizirali že pred leti, ko so Toplice bile še krajevna skupnost v novomeški občini, saj je, kot je dejal njen predsednik Igor Mavsar, glas ljudstva preko vaške skupnosti močnejši, njen predlog pa je na občinskem svetu enakovreden svetnikovem.

V ospredju nalog in želja so še vedno ceste. »Potrebno je popraviti gozdne ceste, ki se uporabljajo iz vasi proti Velikemu Riglju, in ceste od cerkve do hiše s hišno številko 39, prenoviti in predvsem asfaltirati pa bi bilo nujno dobrih 800 metrov dolgo makadamsko cesto, ki povezuje strnjeni del vasi do hiše s hišno številko 1. To cesto, ki vodi v nadaljevanju tudi do vasi Grič, bi bilo dobro urediti v celoti, saj služi tudi kot obvozna cesta v primeru prometne nesreče na regionalki,« je povzel Mavsar in dodal, da je med večjimi naložbami v prihodnosti v njihovi vaški skupnosti tudi ureditev javne kanalizacije, saj delno sodi v območje aglomeracije.

Direktor topliške občinske uprave Rado Javornik je pojasnil, da je občina glede ureditve makadamske ceste skupaj s predstavniki vaške skupnosti že začela aktivnosti v zvezi s pridobivanjem zemljišč oz. preverjanjem možnosti za to. »Ko bo opravljen ta prvi korak, bo potrebno zagotoviti sredstva v proračunu, obenem pa pripraviti potrebno projektno dokumentacijo. Kar zadeva kanalizacijo pa ima občina letos v proračunu rezervirana sredstva za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki ga nameravamo v letošnjem letu tudi pridobiti,« je dejal.

Na pokopališču v Kočevskih Poljanah od oktobra lani stoji nov vodnjak.

Vaščani so vseskozi tudi sami pripravljeni pomagati. »Naša vaška skupnost temelji na udarniškem mišljenju in delu, saj se zavedamo, da največ lahko narediš sam in hitreje prideš do želenih rezultatov. Realno ocenimo, kar potrebujemo, in se pogovorimo na občini. Eden večjih naših uspehov je postavitev 36 metrov dolge pocinkane ograje mimo župnišča proti cerkvi za borih 800 evrov,« je izpostavil Mavsar.

V minulem letu so med drugim ob denarni pomoči domače občine na tamkajšnjem pokopališču postavili nov vodnjak z ročno črpalko in uredili cesto pri vhodu vanj, v kratkem bo sledila še obnova pomožnega objekta, na katerem bodo zamenjali dotrajana okna in vrata ter osvežili fasado, žlebovi pa so bili že zamenjani.

V program dela v letošnjem letu so med ostalim uvrstili še nadaljevanje čiščenja grmovja ob potoku Črmošnjica, tradicionalno čistilno akcijo v okviru občinske, čiščenje vaškega vodnjaka pri cerkvi in izvira, priprave na kulturni prireditvi Tedna Kočevarjev, sklepna bo potekala ravno v Kočevskih Poljanah, ureditev novoletne razsvetljave in okrasitve ter obnovo avtobusnega postajališča, pred leti so namreč dosegli, da gre šolski avtobus skozi vas in ne ustavlja ob zelo prometni regionalni cesti.

»Zelo sem zadovoljen, da je vas vse bolj urejena in lepa, predvsem pa, da vaščani ostajamo tako povezni. Morda malce pogrešam le večjo samoiniciativnost mladih, da bi denimo pripravili kakšno prireditev, sicer pa se na različne 'naše' akcije radi odzovejo,« je še zaključil Igor Mavsar.

Članek je bil objavljen v Dolenjskem listu, ki je izšel 1. februarja.

M. Ž.