Športniki leta v Trebnjem in na Mirni: Vtičeva, Zarabec in badmintonisti

7.2.2018 | 08:50

Športna zveza občin Trebnje in Mirna je za najboljše športnike oz. športnice lanskega leta razglasila Miho Zarabca (priznanje je v njegovem imenu prevzel oče Roman), Majo Vtič in Badmintonski klub Mirna (priznanje je prevzel Aljoša Turk).

Rokometašica Ana Abina

Podelili so tudi priznanja najboljšemu mlademu športniku, športnici in mladi ekipi, ki so jih prejeli karateist Matej Gorišek, atlet Jan Jarc in Nogometna ekipa starejših deklic Osnovne šole Trebnje.

Prireditev je popestrila pevka Tanja žagar.

Trebnje - Pod okriljem Športne zveze občin Trebnje in Mirna so tudi letos razglasili najboljše domače športnike, ki so v minuli sezoni dosegli najvidnejše rezultate. Laskavi nazivi najboljših - letos so priznanja podeljevali v Trebnjem - so tako kot lani pripadli rokometašu, Trebanjcu Mihi Zarabcu, smučarski skakalki z Mirne Maji Vtič in Badmintonskemu klubu Mirna.

26-letnega rokometaša Miho Zarabca so razglasili za športnika leta, potem ko je lani s slovensko rokometno reprezentanco osvojil tretje mesto na svetovnem prvenstvu v Franciji, kar je prva slovenska medalja na svetovnih prvenstvih v ekipnih športih. Na klubskem področju je s Celjem Pivovarno Laško postal tako pokalni kot tudi državni prvak. Lani poleti pa mu je uspel zelo odmeven prestop v enega najboljših klubov na svetu, nemški THW Kiel, s katerim je pred kratkim podaljšal pogodbo. Priznanje je v njegovem imenu prevzel njegov oče Roman. »To priznanje mu veliko pomeni. Žal ne more priti, saj ima klubske obveznosti. Že jutri se nadaljuje liga prvakov. Ko sva zjutraj govorila, je dejal, da vsem povem, naj navijajo za Slovenijo. Je ponosen Trebanjec, kar je že velikokrat povedal,« je sinoči dejal njegov oče.

Že četrtič zapovrstjo je športnica leta postala 30-letna Maja Vtič, članica Smučarskega društva Zabrdje in stalna članica ženske reprezentance v smučarskih skokih. V minuli sezoni je z osvojenimi 477 točkami zasedla skupno 11. mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala. Na zadnji tekmi poletne velike nagrade za smučarke skakalke v ruskem Čajkovskem je osvojila tretje mesto. »Lanska sezona je bila povprečna glede na prejšnje sezone. Ni bila moja najboljša, ampak vseeno je bilo nekaj lepih rezultatov. Vesela sem tega priznanja, ni mi pa samoumevno glede na konkurenco,« je dejala Vtičeva, ki pa ji v letošnji sezoni ne gre vse po načrtih, čeprav je poleti nanizala nekaj dobrih rezultatov. »V skokih ni garancije, da če si poleti uspešen, boš pozimi tudi. Velikokrat je obratno celo bolje, kajti težko je držati formo na visokem nivoju poletno in zimsko sezono. Velikokrat se zgodi, da po dobri poletni, pride slabša zimska,« je dejala Vtičeva.

Tudi naziv športne ekipe leta je šel vnovič v roke Badmintonskega kluba Mirna, ki že več kot dve desetletji spada med najboljše v Sloveniji. Tudi v letu 2017 so se udeleževali državnih in mednarodnih tekmovanj v vseh kategorijah. Klub si prizadeva ne samo za posamične, ampak tudi ekipne uspehe, ki jih dosega s tekmovanje v prvi slovenski badmintonski ligi, kjer so osvojili četrto mesto.

Ob tem so podelili še številna druga priznanja. Naziv športnika leta po izboru navijačev je letos pripadel atletu Matevžu Šuštaršiču. Priznanje za izjemne športne dosežke so prejeli Tanja Kužnik (gasilsko-športna disciplina Fire Combat), rekreativni kolesar Alojz Poglavc in badmintonist Urban Turk, jubilejno priznanje pa Nogometni klub Mirna, ki je lani obeležil 50-letnico delovanja in je klub z najdaljšo tradicijo v tem okolju.

Plaketo za delo v športu so prejeli kegljačica Rozi Flisar, Alojzij Fortuna, ki že štiri desetletja tekmuje v motokrosu, cross countryju in endruu na državnem, evropskem in svetovnem nivoju, ter nekdanji rokometaš sedaj pa delegat v prvi slovenski ligi Andrej Strajnar.

Športni delavec pa je postal Roman Zarabec, dolgoletni rokometni trener, ki je lansko sezono z mladinsko ekipo RK Trimo Trebnje osvojil 2. mesto v državnem prvenstvu.

Podelili so tudi priznanja najboljšemu mlademu športniku, športnici in mladi ekipi, ki so jih prejeli karateist Matej Gorišek, atlet Jan Jarc in Nogometna ekipa starejših deklic Osnovne šole Trebnje. Športni znak občin Trebnje in Mirna pa so letos prejeli: rokometašici Ana Abina in Maja Vojnovič, badmintonistka Nika Arih, badmintonist Matevž Bajuk in atlet Tadej Hribar.

Besedilo in fotografije: R. Nose

