Bolgari zlahka okradli neprevidne Slovence

7.2.2018 | 10:00

Obtoženi Yanko Georgiev Stanev (levi, v usnjenem jopiču) in prevajalec

Krško - Slovenija je mikavna destinacija za tujce. K nam, žal, ne prihajajo le turisti, ki bi občudovali naravne in kulturne lepote, temveč tudi tatovi. Očitno so ugotovili, da smo Slovenci dovolj premožni, da se jim splača, hkrati pa zaupljivi in na trenutke celo naivni. Da se PIN-kod ne nosi v denarnicah poleg bančnih kartic, smo že večkrat pisali. Če še vedno niste opustili te res nevarne navade, vas morda prepriča tale primer.

Prejšnji teden je bil na okrožnem sodišču v Krškem razpisan predobravnavni narok za dva Bolgara, obtožena, da sta v Sloveniji izvedla dve tatvini, nanj pa so bili vabljeni tudi oškodovanci. Narok je potekal v prostorih okrajnega sodišča v Brežicah, vodil ga je sodnik Almir Kurspahič.

Že pred sodno dvorano smo izvedeli, da so trije oškodovanci prav na hitro, v trenutku nepazljivosti, ostali brez denarnic, kmalu pa so jim še konkretno osušili njihove bančne račune.

Plačilne kartice so priljubljeno plačilno sredstvo, poskrbite, da bo tudi varno.

Na narok je prišel samo eden od soobtoženih, in sicer 35-letni bolgarski Rom Yanko Georgiev Stanev (Miglene Angelove Ilieve ni bilo), ki ne zna slovensko, zato je imel poleg prevajalca, pa tudi odvetnika Bojana Klakočarja. Med drugim je povedal, da ima 14-letno hči, sicer pa se preživlja s tem, da na črno vozi taksi. Morda mu bo uspelo dokazati, da je bil pri celotni zgodbi zgolj taksist. To bo pokazalo sojenje.

IZ TORBICE UKRADLA DENARNICO

Tožilka Andreja Haler je prebrala obtožnico, iz katere izhaja, da naj bi se Georgiev Stanev avgusta 2016 s soobtoženo in še eno neznano storilko z audijem A3 pripeljal pred trgovino Hofer v Boštanju. On je ostal v avtu, ženski pa sta stopili v prodajalno in premotili oškodovanko. »Ena od njiju je iz njene torbice vzela usnjeno denarnico z bančno kartico in kartico mastercard na ime oškodovanke, bančno kartico njenega moža, Mercatorjevo plačilno kartico Pika, kartico zdravstvenega zavarovanja, kartico mednarodnega zdravstvenega zavarovanja, kartico za upokojence in vozniško dovoljenje.«

Po tistem naj bi se tatinska druščina odpeljala do bankomata pri trgovini Tuš v Boštanju, da bi s pomočjo PIN-kod, ki so bile ob karticah, dvignila denar, vendar so jih od tam pregnali, zato so se odpeljali do bencinskega servisa v Radečah. Na bankomatu sta ženski z bančno kartico oškodovanke dvignili trikrat po 150 evrov (skupno 450 evrov), prav tako trikrat po 150 evrov še z kartico mastercard in enkrat 30 evrov, potem pa je še z moževe kartice izginilo trikrat po 150 evrov. Po tistem naj bi se po besedah tožilke odpeljali.

TARČA: MOŠKA DENARNICA V ZADNJEM ŽEPU

S PIN kodami je bilo dvigovanje gotovine mačji kašelj.

Podobna zgodba se je ponovila čez dva meseca, le da naj bi takrat v Slovenijo prispela samo obtožena dva (brez neznanke). Njun cilj: Bela krajina.

Kot je navajala tožilka, sta se obtožena z istim avtomobilom pripeljala pred trgovino Kik v Metliki. Medtem ko je on čakal v avtu, je ženska vstopila, se obdrgnila ob oškodovanca in mu iz zadnjega žepa izmaknila denarnico z bančno kartico (seveda je bila poleg PIN-koda) in 100 evrov gotovine. »Potem sta se odpeljala do bencinskega servisa v Metliki, kjer sta pristopila do bankomata, ona pa je z bančno kartico opravila tri dvige gotovine po 150 evrov. Prilastila sta si 550 evrov gotovine in se odpeljala,« je brala tožilka.

Kako so naši organi pregona prišli do storilcev? Bencinski servisi, večina trgovin in bankomatov je opremljenih z videonadzorom.

ZGOLJ TAKSIST?

Okoli tisoč kilometrov je pred nekaj dnevi prevozil Bolgar, da je na predobravnavnem naroku lahko povedal: »Ne priznam krivde, ker ničesar nisem vzel. Dobil sem samo 70 evrov za vožnjo do Italije.«

To pomeni, da sledi sojenje, še prej pa bodo morali na predobravnavnem naroku zaslišati tudi soobtoženo Angelovo Ilievo.

Oškodovanci so na naroku vložili premoženjskopravne zahtevke, zahtevajo, da jim povrnejo škodo, ki jim je nastala. Ena od njih je obtoženega vprašala: »Fotografije, ki sem jih imela v denarnici, bi rada dobila nazaj. Kam ste jih vrgli?« Odgovora (pričakovano) ni dobila.

Janja Ambrožič

