V Višnji Gori zdrsnil avtobus, tovorni promet čez Gorjance sproščen

7.2.2018 | 08:35

Šolski avtobus je obtičal (Foto: bralec Jure)

Na Kandijskem mostu v Novem mestu (Foto: M. M.)

Jakčeva ulica (Foto: M. M.)

Glavni trg (Foto: M. M.)

Novo mesto - Sneženje, ki je ponoči zajelo večji del države, pojenjuje, največ težav pa je povzročilo v prometu. Višnji Gori je zjutraj v grabnu ob cesti obtičal šolski avtobus, regijski center za obveščanje pa poroča tudi o drevesu, ki se je podrlo na vogal hiše na območju občine Novo mesto.

Spremenjeno ob 12. uri

Sneg preglavice povzroča zlasti na primorski avtocesti, ki je bila zaradi zdrsa tovornih vozil zaprta med Vipavo in cestninsko postajo Nanos proti Nanosu. Posledice prometne nesreče so zdaj odstranili, ostaja zastoj, dolg 3 km.

Na avtocestah je konec izločanja tovornih vozil. Vozniki lahko naletijo na daljše kolone tovornih vozil in upočasnjen promet. Konec je tudi prepovedi prometa tovornih vozil nad 7,5 ton na cesti Novo mesto-Metlika, na cesti Jugorje pri Metliki-Štrekljevec-Ručetna pa prepoved še velja.

Na Kočevskem in Notranjskem zaradi zimskih razmer na hrvaški strani prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike.

Cestišča so zasnežena, zato na prometnoinformacijskem centru priporočajo previdno vožnjo. Za pot naj si vozniki vzamejo več časa, pred tem pa naj dobro očistijo vozila.

Napoved

Popoldne bo oblačno, občasno se bodo pojavljale krajevne padavine. Zvečer in ponoči bo predvsem v južni in vzhodni ter deloma osrednji Sloveniji občasno rahlo snežilo. Burja na Primorskem bo ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 2.

Jutri bo večinoma oblačno, ponekod na severovzhodu bo predvsem dopoldne še rahlo snežilo, sneg bo lahko prehajal tudi v dež. Popoldne se bodo ponekod oblaki prehodno trgali. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 4.

Sneženje bo proti poldnevu oslabelo in prehodno ponekod tudi ponehalo. Zvečer in ponoči bo predvsem v južni in vzhodni ter deloma osrednji Sloveniji občasno rahlo snežilo.

Elektrike ni zmanjkalo



Elektro Ljubljana nadzorništvo Šentjernej je zaradi vremenskih razmer preklical za danes dopoldne napovedana vzdrževalna dela na TP Apnenik, TP Javorovica, TP Stražnik in TP Vratno ter s tem tudi načrtovano prekinitev dobave električne energije.

B. B.

