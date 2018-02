Prva zmaga dolenjskih odbojkarjev

7.2.2018 | 09:00

Valentin Turk je za Krko dosegel 27 točk. (Foto: I. V., arhiv DL)

Novo mesto - Odbojkarji Krke so v domači dvorani presenetljivo prišli do prve zmage v prvenstvu. Po petih nizih so bili boljši od kranjskega Triglava, ki je po dobljenih uvodnih nizih vso prednost zapravil v nadaljevanju.

Domači so preobrat naredili v tretjem nizu, ki so ga dobili s 26:24 in nalet držali vse do konca tekme. Čeprav so gostje v odločilnem nizu le strnili vrste, tudi ubranili dve zaključni žogi, pa je zmaga na koncu vendarle zasluženo ostala doma.

Krka: Ožbalt, G. Erpič 5, Vrhovšek 14, Kosmina 19, Borin, U. Erpič 1, Kafol, Pucelj 2, Bregar 11, Lindič, Klobčar, Renko, Turk 27, Dimič.

Triglav Kranj: Toman, Lužovec 9, Bošnjak, Tučen 6, Bregant 29, Kos 4, Beravs, Mali 5, Jenko, Maček, Kök 3, Rezar 15.

- lestvica:

ACH Volley 14 14 0 41: 2 42

Salonit Anhovo 14 11 3 34:19 29

Panvita Pomgrad 14 9 5 32:21 26

Calcit Volley 14 8 6 30:20 26

Maribor 14 9 5 30:21 25

Triglav Kranj 15 6 9 23:30 20

Hoče 14 5 9 23:31 16

Črnuče 14 4 10 18:33 14

GEN-I Volley 14 4 10 15:34 11

Krka 15 1 14 8:44 4

B. B.