V Adlešičih uradno odprli energetsko sanirano podružnično osnovno šolo

7.2.2018 | 12:20

Foto: Občina Črnomelj

Adlešiči - V Adlešičih so v ponedeljek uradno odprli energetsko sanirano podružnično osnovno šolo, ki deluje v okrilju črnomaljske Osnovne šole Loka. Sanacija je stala nekaj manj kot 220.000 evrov (brez DDV), občina pa je sredstva za sanacijo dobila tudi na razpisu ministrstva za infrastrukturo.

V adlešiški šoli so zamenjali vse stavbno pohištvo in senčila, uredili so strešno prezračevanje, zamenjali strešno kritino in streho ter stavbni ovoj toplotno izolirali.

Med tehnološkimi posegi so navedli vgradnjo termostatskih ventilov na grelnih telesih, prenovo kotlovnice, ki je nadomestila kotel na kurilno olje z zunanjo toplotno črpalko, in vso pripadajočo strojno inštalacijsko opremo, ki so jo na novo povezali z vršnim plinskim kondenzacijskim kotlom. Na mesto cisterne za kurilno olje so vkopali novi plinohram.

Občini Črnomelj je sicer ministrstvo za infrastrukturo po predlanskem javnem razpisu za sofinanciranje energetske prenove sedmih občinskih stavb nekaj manj kot 650.000 evrov nevračljive podpore. Pogodbena vrednost celotnega občinskega projekta energetske sanacije brez davka pa znaša nekaj manj kot poldrugi milijon evrov, občina pa je projekt izvedla s partnersko družbo Petrol, ki jo je izbrala z javnim razpisom za podelitev koncesije.

Podružnično šolo Adlešiči v tekočem šolskem letu obiskuje 33 učencev. Pouk poteka v 1. razredu samostojno, v 2. in 3. ter v 4. in 5. razredu pa kombinirano.

V Adlešičih so sprva poučevali v lesenem hramu na farovškem vrtu, leta 1860 so končali gradnjo prve šole, ki je sčasoma postala pretesna. Novo šolsko poslopje so zgradili leta 1914.

Med drugo svetovno vojno so novo šolo zasedli italijanski vojaki, po kapitulaciji Italije se je vanjo vselila partizanska bolnica Karlovškega odreda. Leta 1994 so jo požgali Nemci. Požgano šolo so po vojni začeli obnavljati in jo leta 1954 dokončno obnovili. Adlešiška šola je bila nato prenove deležna še med letoma 1992 in 1993. Leta 1989 je postala podružnična šola.

B. B.

