Epson svoja pametna očala predstavlja s podobami kočevskega gradu

7.2.2018 | 14:30

Dvodimenzionalno sliko, v konkretnem primeru velik poster s podobo gradu, tehnologija AR oživi v 3D-animacijo. (Foto: Podjetniški inkubator Kočevja)

Kočevje - Podjetniški inkubator Kočevje in ljubljansko podjetje CtrlArt na uglednem tehnološkem sejmu ISE (Integrated Systems Europe) v Amsterdamu v okviru predstavitve novih pametnih očal Epson Moverio od torka predstavljata svojo interaktivno animacijo TravelAR Slovenia.

Začetki zgodbe, ki je pripeljala do sodelovanja s tehnološkim velikanom, segajo v oktober 2016, pripoveduje direktor kočevskega inkubatorja Marko Stijepić. »Takrat smo na podjetniškem dogodku Kava z idejo v Mestni kavarni gostili oblikovalca in 3D-animatorja Nadava Sagirja, Izraelca, ki že vrsto let živi in dela v Ljubljani. Predaval je o tehnologiji Argumented Reality (AR) ali po slovensko obogateni resničnosti in možnostih, ki jih ta ob podpori sodobne tehnologije ponuja. Ker smo se takrat ravno pripravljali na izobraževanja o 3D-modeliranju, smo se odločili, da se lotimo konkretnega primera in s pomočjo tehnologije AR obudimo kočevski grad, ki je bil uničen med drugo svetovno vojno.«

Na sejmu v Amsterdamu

Do sedem udeležencev izobraževanja pod vodstvom Sagirja je na 12 delavnicah in dveh delovnih koncih tedna v programu Maya 3D ustvarjalo izginule podobe iz zgodovine gradu in mesta okoli njega. Plod štirimesečnega dela je aplikacija, na voljo je že v Googlovi trgovini, v kateri dvodimenzionalna podoba gradu (v konkretnem primeru gre za poster, velik dva krat dva metra, lahko pa je to tudi računalniški zaslon) oživi v sedmih zgodbah, ki jih pripoveduje grof Auersperg. Med njimi so pridobitev krošnjarskega patenta, kmečki upori, nastanek gradu okoli leta 1650, bitka z Napoleonovo vojsko ter seveda bombardiranje in uničenje gradu.

Pogled terminatorja

Pametna očala Epson Moverio

»Vsebine so zanimive v izobraževalnem smislu, s pomočjo tehnologije pa so tudi zelo atraktivne. Tehnologija AR namreč omogoča digitalno obogatitev fizičnega sveta, ki ga lahko bodisi na zaslonu bodisi s pametnimi očali opazujemo v realnem času. Občutek gledanja s takimi očali lahko primerjamo s pogledom filmskega terminatorja,« izkušnjo opiše Stijepić.

Tehnologija pametnih očal je precej nova in tudi aplikacij zanje ni veliko, zato so v kočevskem inkubatorju TravelAR Slovenia ponudili Epsonu. »Z njimi smo prvi stik navezali že pred časom, ko smo želeli na podoben način poustvariti okolje bunkerja Škrilj. Tistega projekta sicer nismo izvedli, smo se pa z Epsonom dogovorili, da ostanemo v stiku. Novembra lani, ko je bila aplikacija izdelana, smo jo poslali Epsonu. En mesec od njih ni bilo glasu, nato pa je le prišel odziv. Odbor direktorjev je bil nad aplikacijo navdušen in povabili so nas, da jo z uporabo njihovih očal predstavimo na sejmu v Amsterdamu,« pripoveduje Stijepić.

Ustvarjanje vsebin

Kočevski inkubator je k sodelovanju pritegnil tudi Podjetniški inkubator Bela krajina, kjer so v podobni delavnici oživili zgodovinsko podobo Črnomlja, kakršna je bila z obzidjem vred vidna prebivalcem 17. stoletja. »Za podobne projekte obuditve izgubljene kulturne in arhitekturne dediščine se zdaj pogovarjamo tudi z drugimi inkubatorji v Sloveniji in letos bo steklo še vsaj sedem podobnih projektov. Dva nova tudi v Kočevju, kjer pripravljamo projekta obuditve starih mestnih stavb in mlinov iz okolice. Potencial tehnologije AR se mi zdi zelo velik. Vstop na trg pametnih očal napovedujejo tudi drugi veliki proizvajalci, Apple in Sony bosta to storila v letu ali dveh. Epsonova bodo stala med 700 in 800 evri, z njimi pa ciljajo predvsem na muzeje in podobne ustanove. Možnosti uporabe je seveda še več, tudi pri računalniških igricah in še kje. Kdo ve, kam vse bo prodrla ta tehnologija, zato je pomembno, da smo sposobni produkcije vsebin zanjo. To bi bila lahko za Slovenijo velika priložnost,« razmišlja Stijepić.

»Povabilo giganta, kot je Epson, je le potrditev, da smo krenili na pravo pot pri obujanju izgubljene kulturne dediščine. Tehnologija AR je že sedaj zrela za uporabo, ključ do uporabnosti pa je ustvarjanje vsebin. Verjamemo, da bomo kmalu priključili na platformo TravelAR Slovenia tudi druge kraje po Sloveniji in bo Slovenijo postala prava turistična AR-destinacija," dodaja Nadav Sagir iz podjetja CtrlArt.

Boris Blaić