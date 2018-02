Prforcenhaus danes zvečer in že prej in še potem

7.2.2018 | 12:30

Sam vrh Prforcenhausa

Napovedovalka je simpatično odigrala svojo vlogo.

Šelmarija tudi za prihajajoče generacije

Kostanjevica na Krki - Pred oklicem kurenta in veliko pustno povorko – dogodek bo v Kostanjevici na Krki v nedeljo, 11. februarja, ob 14. uri – bo organizator, Etnološko društvo Prforcenhaus Kostanjevica, danes ob 18. uri v Hotelu Kunst v Leskovcu pri Krškem odprl razstavo Dediščina Kostanjevice - šelmarija.

Odprtje bodo pospremili s priložnostnim sporedom, v katerem bodo nastopili mladi glasbeniki in člani Etnološkega društva Prforcenhaus.

Maska Malence in Malček se predstavi

Eno od razstav pa je to kostanjeviško društvo že odprlo pred dnevi, zanjo je izbralo domače mesto in v njem Lamutov likovni salon. V uveljavljenem kostanjeviškem razstavišču je tako na ogled razstava Maska Malence in Malček se predstavi.

Gre za razstavo v sklopu vsakoletne razstave Pust skozi čas, v kateri Prforcenhaus predstavlja zgodovino šelmarije v Kostanjevici na Krki. V delu Lamutovega likovnega salona se v okviru tokratne pustne razstave predstavlja kostanjeviški vrtec Plavček. Tudi letošnjo razstavo sta pripravila Toni Bizjak in Mihaela Kovačič Bizjak.

Na odprtju tokratne razstave je spored vodila in napovedovala Larisa Hribar.

Kostanjeviška pustna godba, Pihalni orkester Kostanjevica na Krki, je poleg fanfar igrala v precej čustvenem ozračju v čast Jasni Strel, ki jo je, povejmo ob tem, orkester na svojem lanskem božično novoletnem koncertu kot svojo članico razglasil za godbenico leta.

Odprtja razstave Maska Malence se je po pričakovanjih udeležilo veliko obiskovalcev. Nagovorila sta jih med drugimi Matej Drobnič v imenu malenških izdelovalcev malenške maske in predsednik Prforcenhausa Miro Drobnič.

Miro Drobnič in predsednik Etnološkega društva Prforcenhaus Jurij Kovačič sta podelila predstavniku Maske Malence Branetu Jordanu zahvalo in spominski kostanj.

Za 25 let delovanja in sodelovanja v enološki komisiji je Etnološko društvo Prforcenhaus na tokratni prireditvi izreklo zahvalo in podelilo spominski kostanj Jasni Strel.

Degustacija cvička

V okviru letošnje šelmarije so pred dnevi imeli šestindvajseto degustacijo cvička, pri kateri lahko sodeluje vsak z vzorcem vina, udeleženci pa imajo možnost odločati o kakovosti vina v skladu z degustacijskim pravilnikom. Zmagovalec letošnje degustacije je vino Tonija Hodnika, kostanjeviškega mestnega kletarja, drugo mesto je s svojim vinom zasedla Ana Drobnič, prva dama Prforcenhausa, tretje mesto je Protokolarno vino Prforcenhausa, ki ga donegoval kletar Toni Hodnik. »Iskrene čestitke!« so k temu rekli na odprtju razstave Maska Malence in Malček se predstavi in potem po stari navadi v pustnem času zaželeli še vesele praznike!

M. L., foto: Etnološko društvo Prforcenhaus

