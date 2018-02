Razstavo obogatili s tridesetimi novimi slikanicami

7.2.2018 | 13:15



Jože Zupan

Šentrupert - Na Osnovni šoli dr. Pavla Lunačka v Šentrupertu letos obeležujejo 400-letnico prve omembe šolstva v kraju. Kot je dejal ravnatelj šole Jože Tratar, bodo v ta namen čez leto priredili več dogodkov. Prvi je bil sinoči, ko so pripravili prireditev ob širitvi stalne razstave Slovenske slikanice za otroke sveta.

Na šoli so ponosni, da stene krasijo različne stalne razstave: Rastoča knjiga Osnovne šole dr. Pavla Lunačka Šentrupert, Rastoča knjiga Občine Šentrupert, Rastoča knjiga svetovne mladinske književnost, Izvirne ilustracije mladinskih del in Slovenske slikanice za otroke sveta. Slednja je je edina razstava takšne vrste v slovenskem prostoru. V njej je zbranih preko 500 slikanic v kar osemindvajsetih različnih jezikih, sinoči pa so dodali še trideset novih slovenskih in tujih ilustratorjev.

»Pobudnica zamisli je bila urednica Mladinske knjige dr. Kristina Brenkova, ki je nekega decembrskega dne 1993 glasno razmišljala, kako bi bila srečna, če bi se nekje našlo gnezdece za slovenske slikanice, ki so jih nekoč s takšno ljubeznijo izdajali v različnih jezikih. Takoj sem privolil, čeprav je bilo malo časa, saj smo želeli, da bi se zamisel uresničila že ob kulturnem prazniku kot uvod v počastitev 375-letnice prve omembe šolstva v Šentrupertu,« je začetke orisal Jože Zupan, avtor razstav.

Da bi bile vse še bolj dostopne širšemu krogu ljudi, na občini razmišljajo, da bi v sklopu urejanja trga zagotovili prostor, kjer bi si lahko ogledali delček razstav, kajti na šoli jim za nove širitve zmanjkuje prostora. »Razmišljamo tudi o tem, da bi imeli v Šentrupertu likovne tabore, kjer bi se mladi rodovi lahko naučili tehnike ilustracije. Šola bo vedno ostala temelj teh zbirk, kajti tukaj so se začele in rodile pred mnogimi leti, danes predstavljajo izjemno bogastvo,« je dejal župan Rupert Gole.

Prva pisna omemba šolstva sega v leto 1618, ko je po besedah ravnatelja šole, tedanji župnik oz. vikar v Šentrupertu pisal v Novo mesto o ženitvenih zadevah takratnega »šolmaštra«. »To je bil organist, ki je hkrati tudi poučeval. Nimamo podatka, kdo je to bil, a zapisano je, da je takrat v Šentrupertu že izvajal poučevanje. Najbrž so bili zametki šolstva že prej, a to je prvi pisni vir, da je šolstvo v Šentrupertu omenjeno,« je dodal Tratar.

Šolo danes obiskuje okoli 220 otrok. Pred sedmimi leti je bila obnovljena in dograjena, zato so pogoji za delo zelo dobri, pravi ravnatelj.

Besedilo in fotografije: R. N.

