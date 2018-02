Lisca od lani tudi v Avstriji in Ukrajini

7.2.2018 | 14:00

Foto: Mediaspeed, arhiv DL

Sevnica - Prodaja skupine Lisca ki v osmih državah zaposluje približno 760 ljudi, je lani dosegla 33,6 milijona evrov, s čimer je primerljivi predlanski izid presegla za šest odstotkov. Skupina je hkrati ustvarila 2,92 milijona evrov čistega dobička.

Generalni direktor Lisce Goran Kodelja je za STA povedal, da je bil lanski čisti dobiček osem odstotkov manjši od predlanskega in pojasnil, da je njegov padec predvsem posledica petodstotnega povišanja plač v začetku preteklega leta in nekaterih vlaganj.

Dobiček skupine pred obrestmi, davki, depreciacijo in amortizacijo (EBITDA) je lani dosegel 4,8 milijona evrov, s čimer je ta za predlanskim primerljivim izidom zaostal za osem odstotkov. Bančne obveznosti, ki zdaj znašajo 8,3 milijona evrov, so lani znižali za pet odstotkov.

Glede načrtov tekočega leta je na ravni skupine napovedal 35,8 milijona evrov oz. sedemodstotno rast prodaje. Letošnji čisti dobiček naj bi znašal 3,45 milijona evrov in dosegel 18-odsotno rast, EBITDA za 2018 pa naj bi zrasel na 5,36 milijona evrov.

V skupini Lisca so za naložbe lani odšteli 1,44 milijona evrov, letos zanje načrtujejo približno enak znesek. Glede na to, da se Lisca vsakih pet do šest let loti prenavljanja svojih trgovin, jih čaka letos več tovrstnih prenov.

Lisca, ki na domačem trgu proda približno petino svojih izdelkov, ima v Sloveniji okoli 30 svojih in franšiznih prodajaln, skupaj z drugimi državami pa nekaj več kot 130. Lani so odprli osem novih. Med temi v Salzburgu prvo Liscino trgovino v Avstriji in prve tri v ukrajinskem Kijevu. Preostale štiri so odprli v Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji.

Nove trgovine nameravajo letos odpreti v Avstriji in na Češkem ter predvidoma franšizne trgovine še v Rusiji, kjer so predlani odprli hčerinsko družbo. Prodajo v Rusiji so sicer lani podvojili. Z odprtjem novih trgovin bo povezano nekaj novih delovnih mest. V skupini so lani novozaposlili nekaj manj kot 30 ljudi.

V Lisci sicer med svoje zahodne strateške trge uvrščajo Italijo, Nemčijo in Nizozemsko in med vzhodne Rusijo, Češko ter zanje tradicionalno zelo pomembne trge nekdanje Jugoslavije. Skupaj prodajajo v najmanj 25 državah. Na ozemlju nekdanje Jugoslavije in v Sloveniji devet desetin blaga prodajo v lastni maloprodajni mreži.

V Sloveniji so konec preteklega leta skupaj z delavci sevniškega invalidskega podjetja Inde zaposlovali nekaj več kot 290 ljudi, v hčerinskem Inpletu pa še dodatnih nekaj manj kot 100, je še navedel Kodelja.

Skupino Lisca, ki se uvršča v modno industrijo, poleg matičnega sevniškega podjetja sestavljajo še sevniško hčerinsko podjetje Inplet, Liscino proizvodno podjetje v Srbiji ter njene prodajne hčerinske družbe v Zagrebu, Beogradu, Sarajevu, Skopju, Münchnu, Pragi in Moskvi.

B. B.