Drevesa ovirala promet, voznik rešilca obtičal v snegu

8.2.2018 | 08:00

Nekaj minut po polnoči sta na cesti Novo mesto—Metlika pri prelazu Vahta drevesi ovirali promet. Dežurni delavec ju je razžagal in odstranil.

Podrto drevo je oviralo promet tudi nekaj pred peto uro zjutraj na regionalni cesti Zavratec-Bučka v občini Sevnica. Odstranili so ga dežurni delavci CGP Sevnica.

Zapeljal s ceste

Na avtocesti pri Ribnici v smeri Obrežja je ob 1.39 voznik z osebnim vozilom zapeljal s cestišča. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče in vozilo postavili nazaj na cestišče. Reševalci NMP Brežice so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Brežice.

Voznik rešilca obtičal v snegu

Na Brezovi Rebri pri Dvoru je včeraj ob 9. uri reševalnega vozila obtičal v snegu. Gasilci PGD Dvor so vozilo s pomočjo traktorja izvlekli iz snega in postavili na cesto.

Drevo padlo na vogal hiše

V ulici Ruparjev dol v Gabrju v občini Novo mesto pa je včeraj zgodaj dopoldne drevo padlo na vogal stanovanjske hiše. Gasilci PGD Gabrje so razžagali in odstranili podrto drevo.

Gorela elektro omarica

Na Trgu svobode v Sevnici je včeraj nekaj čez 13. uro gorela elektro omarica v kotlovnici poslovnega objekta. Gasilci PGD Sevnica so požar pogasili, zaprli plinsko pipo in prostore prezračili. Dežurni delavec podjetja Elektro Celje je odklopil električno energijo.

Razlilo se je kurilno olje

V ulici Glavna cesta na Mirni se je včeraj nekaj pred 16. uro razlilo kurilno olje v kurilnici. Gasilci PGD Mirna in Trebnje so ga posipali z vpojnim sredstvom, pregledali kanalizacijske jaške, pri čistilni napravi postavili pivnike in lovilna črevesa ter preprečili razlitje kurilnega olja v bližnji vodotok.

M. Ž.