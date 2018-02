S sopranistko Jerico Steklasa počastili slovenski kulturni praznik

8.2.2018 | 08:40

Sopranistka Jerica Steklasa je sinoči navdušila.

Župan Dušan Strnad

Ivančna Gorica - Letošnja osrednja svečanost ob slovenskem kulturnem prazniku v občini Ivančna Gorica je nosila naslov Pesem moja je posoda tvojega imena. Večer, ki ga Slovenci posvečamo domači kulturi in poklonu največjemu slovenskemu poetu, sta sinoči v Domu kulture v Šentvidu pri Stični pripravila Občina Ivančna Gorica in Zveza Kulturnih društev občine Ivančna Gorica v sodelovanju s Kulturnim društvom Vidovo, so sporočili iz občine.

Zbrane je uvodoma pozdravil župan Dušan Strnad, ki je v nagovoru poudaril pomen kulture za slovenski narod. »Kultura ni le veščina in umetnost ustvarjanja. Kultura je tudi odnos do sočloveka, tisto kar je vedno bilo in mora biti temelj naše družbe. Kultura izhaja iz besed in dejanj, iz odprtosti duha, širokosrčnosti in vrednote. Zato je ob prazniku slovenske kulture prav, da najprej izrazimo hvaležnost in spoštovanje do vsega dela, ki ga kulturniki v naši občini opravljajo. Moram reči, da naša občina res izstopa v kulturnem življenju in tudi po medsebojnih odnosih. Zato je na tem mestu treba reči hvala vsem, ki s kulturo živite in z vnemo ter marljivostjo bogatite naša življenja,« je med drugim dejal.

Osrednja gostja večera je bila sopranistka Jerica Steklasa, katere družinske vezi jo vežejo tudi na tamkajšnje kraje. Na klavirju je mlado sopranistko spremljala prof. Joelle Bouffa, priznana francosko-belgijska pianistka. Jerica Steklasa je poznana tako doma kot v tujini ter sodeluje s priznanimi slovenskimi in tujimi dirigenti ter vrhunskimi orkestri, kjer je deležna številnih državnih in mednarodnih nagrad, so zapisali na občini v sporočilu za javnost.

Pesem so zbranim v dvorani približali še Moški pevski zbor Vidovo, Mladinski pevski zbor OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični in člani Gledališke skupine Vidovo z recitali.

M. Ž., Foto: G. Stopar

