Prešerno o ljudski pesmi

Letošnji prejemniki plaket in priznanj Slavče z županom Radko Luzarjem, ravnateljico Renato Zupanc Grom in slavnostnim govornikom dr. Markom Terseglavom.

Šentjernej - Na predvečer slovenskega kulturnega praznika je sinoči v Kulturnem centru Primoža Trubarja potekala osrednja občinska proslava v organizaciji osnovne šole in občine. Na proslavi, katere rdeča nit je bila ljudska pesem, je šola že dvanajstič podelila nagrade in priznanja Slavček mladim kulturnikom, učencem šole, ki so vidno prispevali k pestremu kulturnemu utripu šole, kraja in občine.

Slavnostni govornik dr. Marko Terseglav.

Slavnostni govornik na prireditvi dr. Marko Terseglav, slovenski etnolog in literarni zgodovinar, ki je ogromno naredil na področju raziskovanja slovenske etnomuzikologije, je bil vesel, da se je ob Prešernovem dnevu na odru šentjernejskega kulturnega hrama znašla ljudska pesem, v letošnjem letu ustvarjalnosti mladih celo v otroški interpretaciji, »ki je živa dediščina, njeno ohranjanje pa je zaveza nam vsem kot narodu in Prešernu - s tem priznamo njegovo veličino. Svojo kulturo moramo spoštovati in jo ohranjati,« je poudaril.

Zbranim je dejal, da se moramo vsako leto ob kulturnem prazniku, ko slavimo Franceta Prešerna, tudi vprašati, kaj nam je dal, koga je zadolžil s svojim delom, kaj smo mu mi dolžni…. »Prešeren nas je zavezal k ustvarjalnosti in ohranjanju kulturnega dediščine, a ne le visoki kulturi, ampak ljudski kulturi, »ker je najbolj spontana ustvarjalnost, naša specifika, ki kaže na etnično in nacionalno istovetnost in s katero se najbolj legitimiramo v svetu.«

Župan Radko Luzar je v nagovoru zbrane spomnil, da je letošnje leto evropsko leto kulturne dediščine in da se moramo zavedati, da je kultura res temelj vsakega naroda. Prepričan pa je tudi, da ima kultura oznako brezčasnosti in ni le ustvarjanje, obiskovanje prireditev ipd., ampak tudi del obnašanja, komunikacije, odnosov med ljudmi.

Tudi za kulturne odnose si prizadevajo na OŠ Šentjernej in ravnateljica Renata Zupanc Grom je zbranim povedala, da so ponosni na vse mlade, ki razvijajo svojo ljubezen do kulture, umetniškega izražanja na mnogih področjih, za kar se občina trudi in jim nudi čim boljše pogoje. Seveda ob podpori občine, pa tudi vseh učiteljev ter staršev otrok.

Plakete in priznanja sta podeljevali Nina Šalamon in Renata Zupanc Grom (v sredini).

Nina Šalamon, predsednica strokovne komisije, ki je izbrala letošnje nagrajence, je poudarila, da so Slavčki ambasadorji kulture, ki jim želi, da poletijo naprej in širijo vse kar so ustvarjali že v osnovnošolskem obdobju- s plesom, pisanjem, igro itd. Z ravnateljico sta 59 učencem (že tudi bivšim, ki so danes dijaki) ter eni skupini podelili plakete in priznanja Slavček.

Plaketo Slavček so prejeli: Vid Rozman, Nika Grubar, Maruša Škufca Kalin, Davor Vovko, Jan Sintič, Amadeja Mencin in Tjaša Vodopivc. Skupinsko plaketo je prejela Otroška folklorna skupin Šentlora OŠ Šentjernej, ki pod vodstvom mentorice Maje Miklavž Sintič deluje že preko deset let in je uspešna tudi na državnem nivoju.

Šentlora in Šentjernejski oktet sta združila moči.

Priznanja Slavček so prejeli: Sara Tomažin, Nika Martinčič, Sara Rangus, Nejc Hodnik, Ana Luštek, Nastja Kerin in Manca Sintič.

Obrazložitve nagrajencev si lahko preberete v priponki.

Zanimivo zasnovano prireditev z naslovom Prešerno o ljudski pesmi, ki jo je vodila Elizabeta Kušljan Gegič, so pripravili učenci šole, člani folklorne skupine Šentlora, sodeloval je tudi Šentjernejski oktet. Ob koncu je polna dvorana obiskovalcev skupaj z nastopajočimi zapela še »šentjernejsko himno«, Lepšega kraja nej…

Besedilo in foto: L. Markelj

