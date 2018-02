S kulturo iz preteklosti v prihodnost tokrat s pisavo

8.2.2018 | 10:50

Z osrednjo gostjo sinočnje prireditve grafologinjo Jožico Leskovar se je pogovarjala Brigita Zupančič-Tisovec (Foto: M. Ž.)

Slavnostni govornik župan Jože Muhič

Nastopili so tudi osnovnošolci.

Razstava v avli KKC-ja

Dolenjske Toplice - V topliškem KKC-ju sta domače kulturno umetniško društvo in občina na predvečer kulturnega praznika pripravila prireditev, ki so jo že pred leti nadeli naslov S kulturo iz preteklosti v prihodnost, letos pa podnaslovili Pisave. Rdeča nit večera je torej bila pisava, ta, kot je dejala moderatorka Brigita Zupančič-Tisovec, osnovna človekova, narodna in kulturna dobrina, ki nas identificira.

V goste so povabili eno najbolj prepoznavnih slovenskih grafologinj Jožico Leskovar, ki je napisala tudi knjigo Skrivnosti pisave, v pripravi pa ima že novo. V pogovoru smo zbrani lahko slišali, kaj vse se zrcali v naši pisavi, zakaj je grafologija zanimiva in koristna, med drugim je v živo analizirala tudi pisavo in s tem tudi osebnost Franceta Prešerna. Kot je dejala gostja, analiza rokopisa omogoča odkriti različne nadarjenosti, inteligenco, motivacije, strahove, poklicne sposobnosti, osebno zrelost, čustveno odzivnost…

Slavnostni govornik je bil domači župan Jože Muhič, ki je na kulturo pogledal v širšem smislu, ne le kot umetnost. »Kultura je, kako pozdravimo, kako vozimo, kako jemo, kako pijemo, kako razmišljamo, govorimo, pišemo, kako ne zamujamo. Kultura je, da nikomur ne želimo nič slabega. Ne moremo biti kar vsi po vrsti umetniki, za to je potreben talent. Vsakdo pač ne more biti niti Prešern niti Lojze Slak, vsi izjeme pa smo lahko in moramo biti ljudje. Ljudje v najbolj žlahtnem pomenu te besede. Kajti kultura je plemenitost duha in dobrota srca. Dober človek je kulturen človek in vsak kulturen človek je v osnovi dober človek. Kultura smo ljudje!« je med drugim dejal.

Sinočnji večer so poleg že omenjenih sooblikovali Mešani pevski zbor KUD Dolenjske Toplice, učenci topliške osnovne šole, KUD Vesel Teater in člani likovne sekcije KUD Dolenjske Toplice, ki so v avli na ogled postavili razstavo slik z naslovom Tekst v sliki.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

