Po stopnicah do nebes in Carmina Burana

8.2.2018 | 11:30

Foto: I. Vidmar

Novo mesto - Osemindvajsetič zapored je simfonični orkester Glasbene šole Marjana Kozine sinoči v športni dvorani Marof obdaroval Novomeščana za kulturni praznik. Le sem ter tja kakšen za pomembne goste v prvi vrsti rezerviran sedež je ostal prazen, vse ostale dele dvorane pa je zvesto občinstvo napolnilo do zadnjega kotička in gotovo ni bilo nikomur žal. Tudi tokrat je orkester, ki ga sestavljajo učenci, učitelji, nekdanji učenci in gostje, zvenel veličastno

Novomeški simfoniki so pod vodstvom dirigenta Mira Sajeta pripravili zvrstno raznolik program, s katerim so se nemoteče sprehodili med klasično, filmsko in rock glasbo, ne da bi poslušalec začutil, za kako različne zvrsti glasbe gre.

Koncert so začeli s suito št. 2 L'Arlésienne Georgesa Bizeta in Webrovim corcentinom za klarinet in orkester s solistom Benjaminom Burgerjem. Domačima avtorjema Patriku Greblu in Milanu Deklevi je bila posvečena tretja skladba, Ni bilo zaman, ki jo je odpel vokalni trio Caruso, ki ga pod vodstvom profesorice Valerije Šoster sestavljajo tenorista Marko Šušteršič in Aljaž Nemanič ter baritonist Maj Valerij Kocjančič.

Dirigent Miro Saje (Foto: I. Vidmar)

Izlet v klasiko rock glasbe si je novomeški simfonični orkester privoščil s po mnenju mnogih največjo skladbo v zgodovini rocka epsko Stairway to Heaven legendarne skupine Led Zeppelin. Kot je v navadi so tudi tokrat posegli v svet sedme umetnosti - s temo iz filma Avatar Jamesa Hornerja, kjer se je simfonikom pridružil tudi projektni mešani pevski zbor.

Za zaključek in obenem vrhunec večera so poskrbeli z enim izmed najbolj veličastnih glasbenih del sploh, Orfovo Carmino Burano, kjer se je simfoničnemu orkestru in projektnemu zboru pridružil še otroški pevski zbor glasbene šole. Orfovo umetnino je tako izvajalo kar 150 članov orkestra in pevcev obeh zborov.

I. Vidmar

Galerija