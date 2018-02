V Beli krajini pestro ob slovenskem kulturnem prazniku

8.2.2018 | 14:00

Črnomelj, Metlika Semič - Ob slovenskem kulturnem prazniku se je ali pa se še bo v Beli krajini zvrstila vrsta prireditev. Osrednje pa so bile v vseh treh belokranjskih prestolnicah.

Na črnomaljski osrednji prireditvi, na kateri je bila slavnostna govornica Mojca Čemas Stjepanovič, so podelili Župančičevo plaketo in Župančičevi diplomi. Prvo je prejel akademski kipar Dirk Heij, ki je, odkar se je leta 1987 z Nizozemske preselil v Dragatuš, naredil velik premik na področju likovne umetnosti. Diplomi pa sta si prislužila Branka Weiss za prizadevno delo in povezovanje na kulturnem področju ter Leopold Perko, ki s svojimi organizacijskimi in umetniškimi sposobnostmi že več kot 30 let uspešno predseduje Folklorni skupini Dragatuš. V kulturnem programu so nastopili Kresnice KUD Boža Račiča iz Adlešičev, Folklorna skupina Dragatuš, KUD Oton Župančič Vinica, učenci OŠ Mirana Jarca in OŠ Loka Črnomelj ter podružnične šole v Adlešičih.

Na metliški osrednji prireditvi (s katere so fotografije v galeriji) je bil slavnostni govornik Marjan Končar, ki je leta 2015 prejel Ganglovo plaketo. Ganglovo plaketo je za uspešno večdesetletno delo na področju vokalne glasbe prejel metliški oktet Vitis, katerega uspešna umetniška vodja je že 25 let Mateja Jakša Jurkovič. Ganglovo priznanje pa je za samostojno plesno predstavo Spomini prejela Brina Dokl. V kulturnem programu so nastopili plesalki plesnega društva Krokar Nika Juntez in Leja Lalič ter oktet Vitis. Metliški župan Darko Zevnik je za delavce na področju kulture pripravil tudi tradicionalni sprejem.

V Semiču so na predvečer slovenskega kulturnega praznika pripravili prireditev z naslovom S pesmijo slovenskih pesnikov. Na njej so nastopile Iskrice, oktet Konda in ljudske pevke Šokice.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

