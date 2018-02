Z rebalansom največje spremembe na štirih projektih

8.2.2018 | 12:30

Športni park Mirna - vizualizacija kolosteze (Foto: Občina Mirna)

Mirna - Predvečer kulturnega praznika so mirnski občinski svetniki preživeli na 21. redni seji sveta in potrdil prvi rebalans letošnjega proračuna, ki predvideva 3,65 milijona evrov prihodkov in 3,77 milijona evrov odhodkov.

V rebalansu so največje spremembe na štirih projektih, so sporočili iz občinske uprave. Prvi je regionalna kolesarska povezava Trebnje–Mirna–Mokronog, kjer se z rebalansom za projekt načrtujejo 16 tisoč evrov. Vodilni partner je Občina Trebnje, 5291 metrov dolga kolesarska povezava pa bo zagotavljala varno mobilnost športno aktivnih občanov. Občine želijo projekt prijaviti na razpis prednostne naložbe 4.4 Trajnostna mobilnost. Tudi zato se je mirnski občinski svet včeraj seznanil z dokumentom identifikacije investicijskega projekta Regionalna kolesarska povezava Trebnje–Mirna–Mokronog, še pred tem pa tudi z DIIP za PIC Mirna – 2. faza, ki je drugi projekt, za katerega z rebalansom zagotavljajo dobrih 366 tisoč evrov za gradnjo nepremičnin, nakup nezazidanih zemljišč, stroške informiranja, pravne storitve, dokumentacijo in nadzor. Občina Mirna bo za ta projekt pridobila nekaj manj kot 277 tisoč na razpisu gospodarskega ministrstva.

Tretji projekt je UGO, Učenje in gibanje za okolje, za katerega so z rebalansom proračuna zagotovili 102.489 evrov za ureditev platoja, izgradnjo kolosteze, ureditev dveh kegljišč in motorični poligon. Projekt bo sofinanciral Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja – LAS DBK v višini dobrih 67.200 evrov.

Zadnji projekt pa je povezan z vrtcem Deteljica. Za načrtovano širitev in adaptacijo vrtca se letos zagotavlja 30.000 evrov za izdelavo projektne dokumentacije, gradnja pa se bo začela prihodnje leto, so na občini zapisali v sporočilu za javnost.

Med drugim so mirnski svetniki sinoči sprejel še letne programe s področja športa, kulture, otrok in mladine ter socialnega in zdravstvenega varstva, ki so podlaga za pripravo razpisov za sofinanciranje programov in projektov. Seznanili so se z dogovorom o sofinanciranju in finančni konstrukciji za nabavo gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin, za katerega bo skrbelo Prostovoljno gasilsko društvo Trebnje. V Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje so imenovali Stanka Tomšiča, v Svet javnega zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje Igorja Kašiča in v Svet javnega zavoda Center za izobraževanje in kulturo Trebnje Barico Kraljevski.

M. Ž.