Občina in tudi prebivalci investitorju ne zaupajo več

8.2.2018 | 16:00

Občinski svet se je sinoči seznanil z aktualnim dogajanjem na območju nekdanje

vojašnice Puščava.

Direktorica občinske uprave Mateja Jazbec in župan Rupert Gole

Peter Jurglič je prebral zahteve prebivalcev Gorenjih Jesenic in Puščave.

Ana Vene

Uroš Pikl

Šentrupert - Občina Šentrupert se je pred leti z velikimi pričakovanji lotila vzpostavitve modernega lesnopredelovalnega centra na območju nekdanje vojašnice na Puščavi. A projekt ne napreduje tako, kot je bilo načrtovano, saj po besedah župana Ruperta Goleta investitor, družba GM Kuselj, namesto da bi gradil predvidene objekte, tam zbira in predeluje lesne odpadke, ki jih potem prodajajo naprej. Po ogledu z zunanjimi pravniki in strokovnjaki gradbene stroke se je občina odločila, da na sodišču proti investitorju vloži tožbo, s katero zahteva odvzem stavbe pravice in posledično tudi prenehanje zbiranje in predelave lesne biomase. O aktualnem dogajanju na območju nekdanje vojašnice, ki ga je občina dobila v last od obrambnega ministrstva, so se sinoči seznanili tudi občinski svetniki, ki so bili ogorčeni nad trenutnim stanjem.

Trenutna situacija je nevzdržna je povedal župan in dodal, da druge rešitve, kot da vložijo tožbo, ni bilo, saj investitor po njegovem očitno nima namena zgraditi predvidenih objektov. »Na sodišču smo pristali na mediacijo, v okviru katere obstajajo možnosti, da se dogovorimo za konstruktivno rešitev v določenem roku in obsegu, ki je predviden,« je dejal Gole, ki še vedno upa, da bo projekt zaživel tako, kot je bil predviden, to pomeni postavitev žage, sušilnice, laminirnice za proizvodnjo lepljenega konstrukcijskega lesa in vsi spremljevalni objekti s pripadajočo infrastrukturo.

Zadeve ušle iz rok

V razpravi je župan najprej dal besedo svetnikom. Prva se je oglasila Ruža Brcar, ki je dejala, da se je od prve dne, ko so se pogovarjali o lesnopredelovalnem centru, vedelo, s kakšnim namenom ga bodo gradili. »Danes ugotavljamo, da so zadeve ušle iz rok,« je dodala. Nastalo je odlagališče in mletje sekancev, kar pa ni prvotni namen, je menil Jože Zaplatar. »Živim blizu in z deli večkrat začnejo tudi ob desetih zvečer, končajo pa ob dveh zjutraj,« je opisal stanje. Da investitor ne gradi predvidenih objektov, opaža tudi Janja Grebenc, ki je predlagala, da se postavi rok za izgradnjo tega centra. Če investitor tega ni zmožen, naj se mu odvzame stavbno pravico in se jo podeliti nekomu, ki ima namen postaviti predvideni lesnopredelovalni center, je menila.

Zbrali že 216 podpisov

V imenu prebivalcev Gorenjih Jesenic in Puščave, ki živijo blizu omenjenega območja, se je oglasil Peter Jurglič, ki je povedal, da je situacija zanje nevzdržna, saj se že tri leta borijo proti prahu, smradu in hrupu. »Višek vsega pa je bil, ko je nastal požar in krajani smo se takrat odločili, da na občino naslovimo pritožbo,« je dejal. Investitorju ne zaupajo več, saj je za njihovim hrbtom začel postopek za pridobivanje dovoljenja za zbiranje nenevarnih odpadkov in njihovo predelavo. »A v samem gradbenem dovoljenju ni zajeto zbiranje in predelave odpadkov,« je opozoril Jurglič. Zanimalo ga je, zakaj investitor ni začel z gradnjo predvidenih objektov, saj je imel gradbeno dovoljenje, zaprosil pa je za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za zbiranje in predelavo nenevarnih odpadkov. »Zahtevamo, da se Kuselj umakne iz območja. Dobi se resnega izvajalca, ki bo lesnopredelovalni center zgradil tako, kot je bilo predvideno, drugače naj se območje zapre in naj bo prazno,« je prebral zahteve občanov. Po besedah predstavnica civilne iniciative proti onesnaževanju Mirnske doline Ane Vene so zbrali že 216 podpisov, s peticijo pa zahtevajo, da odgovorni preprečijo dejavnost, ki ogroža zdravje ljudi in povzroča splošno nevarnost.

Za vse dejavnosti imajo dovoljenja

Na številne očitke je skušal na koncu odgovoriti predstavnik investitorja Uroš Pikl, sicer vodja na projektu daljinskega ogrevanja prve faze v lesnopredelovalnem centru. Poudaril je, da imajo za vse njihove dejavnosti pravnomočna dovoljenja. »V zadnjih dveh mesecih smo imeli že najmanj deset različnih inšpektorjev, ki niso ugotovil nepravilnosti,« je dodal. Gradijo projekt, ki je bil prijavljen na ministrstvu za infrastrukturo, od katerega so prejeli sklep o sofinanciranju v višini 4,3 milijona evrov. »Odobren je bil na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja, ki predvideva izgradnjo energetskega objekta, skladišče sekancev in lesa ter sušilnice,« je razložil svetnikom. To bo prva faza projekta, v drugi fazi pa naj bi nato zgradili še ostale predvidene objekte.

Glede lesnih odpadkov, ki jih zbirajo, pa je poudaril, da gre za lesno biomaso, ki jo družba GM Kuselj dovaža kotlovnicam po Sloveniji in v tujino. »Če je zanje to biomasa, potem je najbrž biomasa, drugače ne bi nikamor vozili,« je povedal in razložil, da se na območju ne predelujejo odpadki. Na koncu je Pikl še enkrat več poudaril, da imajo namen zgradili lesnopredelovalni center in da ne delajo nič mimo dovoljenj, kot nekateri mislijo.

Besedilo in fotografije: R. N.

Dolenc Vedno, ko gdo ne izpolni obveze se zgovarja da dela skladno z dovoljenji. Za območje obstaja prostorski akt, obstaja pogodba, ki verjetno določa vrsto in obseg dejavnosti in roke za izpolnitev in če to je se lahko enostransko odstopi od pogodbe in določi rok za prenehanje dela. Če se to ne izpolni pa vloži toćbo in predlaga takojšen ukrep o prenehanju motenja posesti, obvesti okoljske in druge inšpekcije...Samo intenzivno ukrepanje je uspešno. Tudi lastnik lahko nastopi, ker se ve zakaj je dal zemljišče občini. 6h nazaj Oceni opazovalec iščejo grešnega kozla mislim da je tukaj največji problem riba pri glavi 6h nazaj Oceni tone39 zopet ista zgodba,poberi denar,prodaj kar mores, vzemi posojilo.koruptivni advokati ,pa zavlacujejo da se,konca po planu.