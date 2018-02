Pak in policist Klemen na obisku

8.2.2018 | 17:10

Pišece - V ponedeljek, 5. februarja, sta nas po kosilu s svojim obiskom presenetila policist Klemen Dremelj in njegov pes Pak. Oba sta zaposlena na Policijski postaji Brežice. Paka, ki je star 3,5 leta, policist Klemen vsakodnevno uri za iskanje mamil in orožja.

Tudi mi smo se prepričali, da je res odličen v iskanju. Tretješolec Jan mu je skril epruveto z neko snovjo v eno od posodic in Pak jo je uspešno odkril. Izvedeli smo, da ima Pak rad sir in jabolka. Tudi naše jabolko mu je teknilo. Policist Klemen in Pak sta bila vesela obiska pri nas, hkrati pa nas povabila k njim v Brežice, kjer imajo še več psov za iskanje različnih stvari. Hvala obema, bilo je super!

Urška in Alenka, učiteljici OPB, OŠ Pišece

