V počastitev našemu največjemu pesniku – Francetu Prešernu

8.2.2018 | 17:25

Krško - V sredo, 7. februarja, se je v veliki telovadnici OŠ Jurija Dalmatina Krško odvila prireditev v čast našemu največjemu pesniku, dr. Francetu Prešernu. Tako kot se spodobi, se je proslava odprla z Zdravljico, ki jo je odpel Mladinski pevski zbor pod vodstvom Damjane Mlakar. Prireditev so vodili učenci s predmetne stopnje. Med prireditvijo smo lahko uživali v recitaciji Prešernove Vrbe v štirih jezikih, v recitaciji Njene zgodbe, kateri je sledil ples in še recitacija pogumnih tretješolcev.

Ta dan je bil zelo poseben tudi za prvošolce, saj so izrekli svečano prisego in tako postali del šolske skupnosti. Učence je s spodbudnimi besedami nagovorila tudi ravnateljica. Prireditev je zaključila Tia Valentinc na kitari, učenci pa so se ob izhodu posladkali s suhimi figami.

Tjaša Mavsar, 8. a

Kultura je povsod okoli nas. Povsod so kipi, stare hiše, v muzejih so zapiski, umetnine … Ne vem, za ene je to kultura. Pa mogoče še naše obnašanje, pa kako so se obnašali včasih. Mislim, to je že zgodovina. Ampak, kaj od tega pa ni zgodovina?

Matija Bedrač, 9. a

… Zdi se mi, da je kultura živa stvar, ki se ves čas spreminja … Lahko bi govorili tudi o današnjih delih, priljubljenih med Slovenci ali o novih dosežkih slovenskih ustvarjalcev in mislecev. Tako bi sicer spremenili neko tradicijo, a izboljšave pridejo samo iz sprememb …

Lovro Sikošek, 9. b

Kultura je naš vsakdan. Že to, kako se obnašamo doma, kako pozdravimo ljudi, pomagamo starejšim in tudi jezik je kultura. Spomnim se na slovenske in tuje umetnike, na naše običaje – jurjevanje, pustovanje, kar je edinstveno za naš narod. Ne zdi se mi prav, da povzemamo kulturo zahoda, saj je prav, da smo različni.

Nejc Planinc, 9. b

Živim v 21. stoletju – času, ko sem vse in nič …

Govorim enega zame najlepših jezikov, v katerem so vse bolečine in veselja tega sveta …

Opravljam najlepši poklic današnjega časa – učim mlade postajati Ljudje z vsakim dihom in mislijo na soljudi in ves svet …

Včasih mi uspe posejati cvetje prijaznosti in sprejemanja v kakšno mlado dušo – enega od visokih ciljev mojega poklica … In včasih me učenci naučijo počasnega napredovanja in sanjati, kot zna samo mladost …

A sanje niso naprodaj v veleblagovnici, so vse in nič v vsakem od nas – kot Kultura …

Irena H. Simončič

In še vtisi učencev 7. c razreda z današnje proslave pred slovenskim kulturnim praznikom …

Današnji kulturni program se mi je vtisnil v spomin zaradi zanimivo pripravljenih točk ter veselega vzdušja. Nekatere točke so bile zelo ganljive in mislim, da bo Prešernov dan zame letos poln novega znanja o sledeh njegovega življenja.

Julija Kocjan, 7. c

Danes smo imeli proslavo, ki je bila namenjena Francetu Prešernu. Najbolj mi je bila všeč točka, kjer je Tia Valentinc zapela pesem Brez besed … Takoj so me preplavila čustva. Všeč pa mi je bila tudi zaobljuba prvošolcev, ki smo jih sprejeli v šolsko skupnost. Po zaobljubi pa so nas razveselili še s plesom. Bilo je res zabavno. Po proslavi smo se lahko še posladkali s Prešernovimi figami.

Vanja Vučajnk, 7. c

Danes, 7. februarja, smo drugo uro odšli v športno dvorano. Prireditev, ki so jo pripravili učenci, mi je bila zelo všeč. Prvošolčki so odpeli in odplesali angleško pesmico. Bili so zelo prikupni. Predstavili so nam tudi življenje in delo Franceta Prešerna, saj jutri praznujemo slovenski kulturni praznik. Pel je tudi naš pevski zbor – Zdravljico – slovensko himno. Devetošolci so nam predstavili tudi njegovo pesem O, Vrba v različnih jezikih. Bilo mi je zelo všeč in upam, da je bilo tudi ostalim lepo.

Žana Omerzu, 7. c

Današnji dan mi je bil zelo všeč. Veliko novega sem se naučila o Francetu Prešernu. Najbolj všeč mi je bilo, ko so recitirali Tjašine avtorske pesmi in plesna točka. Zanimivo mi je bilo tudi to, ko so prvi razredi plesali na angleško pesem in slovesno vstopili v šolsko skupnost. Komaj čakam, da bom tudi jaz pospremila prve razrede do šolskih tribun v devetem razredu.

Ava Germek, 7. c

Ta kulturni dan mi je bil zelo všeč. Posvečen je bil Francetu Prešernu in prvošolcem, ki so z zaobljubo vstopili v šolsko skupnost. Bilo je veliko nastopov, ki so bili polni energije in tudi zanimivi.

Karin Hampovčan, 7. c

Proslava pred slovenskim kulturnim praznikom mi je bila zelo všeč. Najbolj všeč pa mi je bilo to, ko smo vsi učenci OŠ Jurija Dalmatina Krško sprejeli naše najmlajše v šolsko skupnost. Prvošolci so nam po zaobljubi pripravili plesno točko, ki so jo zelo lepo odplesali. S tem dnem smo se vsi skupaj spomnili na našega največjega pesnika – Franceta Prešerna.

Lina Stergar, 7. c

