Obeležili kulturni praznik

8.2.2018 | 17:15

Krmelj - Pred kulturnim praznikom smo v OŠ Krmelj počastili spomin na največjega slovenskega pesnika. Že od jutra so učenci spoznavali življenje in delo Franceta Prešerna. Konkretneje pa smo dan kulturno zaokrožili s proslavo, ki so jo pripravili učenci in njihovi mentorji.

Prireditev, ki je bila zasnovana kot učna ura slovenščine, so popestrile pesmi pevskega zbora, ples, deklamacija Povodnega moža, najmlajši pa so povedali nekaj zanimivosti iz Prešernovega življenja. Na koncu je o kulturi spregovorila tudi ravnateljica, ki je vse skupaj pozvala k udejstvovanju na kulturnem področju.

S. G., I. C.

