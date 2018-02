Deklica s piščalko dr. Mitji Ferencu

8.2.2018 | 19:00

Član žirije mag. Marijan Rupert, nagrajenec dr. Mitja Ferenc in župan občine Kočevje dr. Vladimir Prebilič (Foto: Bojan Štefanič)

Sodelujoči v kulturnem programu

Kočevje - Na prireditvi Občine Kočevje ob kulturnem prazniku v Šeškovem domu so razglasili sedmega prejemnika priznanja za strokovno odličnost na področju umetnosti, humanističnih znanosti in kulture. Priznanje deklica s piščalko je prejel znanstvenik dr. Mitja Ferenc, katerega delo je že več desetletij močno povezano s Kočevsko, so sporočili iz kočevske občinske uprave. Žirija je sicer izbirala med dvema kandidatoma, za nagrado je bila nominirana še akademska slikarka Aprilija Lužar.

Kočevski župan dr. Vladimir Prebilič je razglasil novo tematsko kulturno leto, ki ga je tudi tokrat predlagala strokovna projektna skupina. Letos bo na Kočevskem v znamenju povezovanja kultur in plodnega sobivanja različnosti pod imenom Kočevska = ogrlica kultur 2018. V znaku je zato simbolično upodobljena jantarna ogrlica, arheološka najdba iz Debelega vrha pri Predgradu.

V okviru kulturnega programa je režiser in scenarist Marko Glavač zbrane popeljal v avanturo z naslovom Dih nekočnosti objet v trenutku prisotnosti. Ta je izpostavila neznanko preteklosti, prihodnosti in trenutne prisotnost ter pozvala k radovednosti oziroma kot je rekel Sokrat: »radovednost je pričetek modrosti«, so sporočili iz občine.

Kulturni program, ki je ponovno navdušil občinstvo, je združil različne umetnike, ustvarjalce in društva. Iz Gimnazije in srednje šole Kočevje so sodelovali Tilen Rac, Danaja Kurnik, Rebeka Kurnik, Špela Justin, Saša Šveigl, Eva Markovič in Vita Bojc. Predstavile so se plesalke iz Akademije za ples Ljubljana Tina Habun, Ondina Kerec in Katja Kolarič pa tudi slovenski dramski, filmski igralec in lutkar Gašper Jarni, ustvarjalka Romana Novak, društvo kočevskih glasbenikov v zasedbi Zoran Bitorajc, Tadej Repar, Roberto Bulešić in Maksimiljan Vovk, srbsko kulturno umetniško društvo z Mirjano Delić, romska skupnost s Suzano Grm in albanska narodnost z Ensarjem Ajdinijem. Glasbeni del programa sta zapolnila glasbenika – saksofonist Tadej Tomšič in Primož Fleischman na klavirju, so nanizali v sporočilu za javnost.

V priponki je utemeljitev strokovne komisije o nagrajencu dr. Mitji Ferencu.

M. Ž.