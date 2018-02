Drevesa in veje ovirale promet

8.2.2018 | 18:30

Nekaj pred pol deveti zjutraj je na lokalni cesti Sotelsko – Sremič v občina Krško podrto drevo oviralo promet. Drevo so odstranili dežurni delavci Kostak Krško.

Dežurni delavci krškega Kostaka so malo pred 16. uro odtranili tudi veje na cesti Leskovec – Golek v občini Krško.

Ob 11.22 pa je na cesti Dečno Selo – Sromlje v občini Brežice promet oviralo podrto drevo. Posredovali so dežurni delavci podjetja KOP Brežice in podrto drevo odstranili.

Ostali brez elektrike

Nekaj minut po 8. uri je na območjih Kapel, Rakovca, Župelevca, Brezovice na Bizeljskem, Globokega, Bojsnega in Dednje vasi prišlo zaradi izpada daljnovoda in posledično do prekinitve z električno energijo. Okvaro so odpravili dežurni pri Elektru Celje ob 13.20 uri.

M. Ž.