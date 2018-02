Ljubiteljski kulturniki včasih prispevajo celo iz lastnih žepov

9.2.2018 | 08:20

V Dober dan teatru se sploh ne javljajo več na razpis novomeške občine za kulturna društva: "Toliko birokracije za nekaj sto evrov!"

Minil je še en kulturni praznik, ki ga praznujemo 8. februarja, na obletnico smrti največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna. Zvrstilo se je nešteto prireditev v različnih krajih Slovenije, slišati je bilo kup lepih besed o kulturi, kulturnem ustvarjanju, o kulturi kot temelju obstoja slovenskega naroda, ipd.

KD MePZ Šmarješke Toplice je od lani deležno večje podpore šmarješke občine, so pa pevci že sami plačevali zborovodjo, da so obstali.

A vendar je le leporečenje premalo. Kot je na proslavi ob Prešernovem dnevu pred nekaj dnevi na Bučki dejal škocjanski župan Jože Kapler, je treba od besed preiti k dejanjem in vsi ustvarjati pogoje, ko bo mogoče ohranjati in razvijati našo kulturo, in naši zanamci nam bodo zato hvaležni.

V Orkestru Ave Šentjernej za nove glasbene instrumente zbirajo star papir, kelnarijo, itd., njihov dirigent Miro Saje se je celo odpovedal honorarju.

V Sloveniji deluje okoli pet tisoč ljubiteljskih kulturnih društev, ki so v manjših krajih pogosto edini nosilec kulturne dejavnosti: od zborov, orkestrov, gledaliških, likovnih in literarnih skupin itd. A ti ljubiteljski kulturniki, ki vse delajo prostovoljno in brezplačno, morajo denar za svoja društva nemalokrat prispevati kar iz lastnih žepov, da sploh obstanejo. A ni to sramotno?

V tokratnem Dolenjskem listu smo pred slovenskim kulturnim praznikom obiskali KD Mešani pevski zbor Šmarješke Toplice, Orkester Ave iz Šentjerneja in KD Dober dan teater iz Prečne in povedali so, kaj vse počnejo, da lahko pojejo, igrajo… in nas razveseljujejo na raznih dogodkih.

Več preberite v novem Dolenjskem listu.

Besedilo in foto: L. Markelj