Komisarka za promet bo obiskala Kočevje, Ribnico in Belo krajino

9.2.2018 | 07:05

Violeta Bulc (Foto: I. V., arhiv DL)

Novo mesto - Danes se bo na delovnem obisku v Sloveniji mudila evropska komisarka za mobilnost in promet Violeta Bulc. Obiskala bo Ribnico, Kočevje in Belo krajino.

Program bo začela v podjetju Yaskawa Ribnica, nato se bo srečala z županom in gospodarstveniki iz občine Kočevje, sledil bo obisk Srednje šole Črnomelj, kjer bo imela tudi pogovor z dijaki. Obiskala bo tudi podjetje Adria Dom v Kanižarici, delovni obisk pa bo zaključila na srečanju z župani občin Črnomelj, Semič in Metlika ter upravnim odborom Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine na Vinski kmetiji Šuklje v Metliki.

B. B.

