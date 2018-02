Zlata Prešernova plaketa Antonu Petroviču

9.2.2018 | 09:50

Anton Petrovič (Foto: B. B.)

Dragica Haramija (Foto: B. B.)

Letošnji prejemniki plaket (Foto: Občina Krško)

Krško - Na predvečer kulturnega praznika so v Krškem podelili občinske Prešernove plakete in priznanja. Na kulturni prireditvi, ki so jo oblikovali letošnji jubilanti Big band Krško, vokalna skupina Mavrice iz Podbočja in ŽePZ Prepelice iz KD Žarek Dolenja vas, so podelili 11 bronastih, štiri srebrne in eno zlato plaketo.

Slavnostna govornica na prireditvi je bila predsednica društva Bralna značka pri ZPMS red. prof. dr. Dragica Haramija. »Če beseda kultura pomeni »gojiti« in označuje vse oblike človeške dejavnosti, umetnost in znanost torej, je kultura v svojem bistvu temelj človeške ustvarjalnosti«, je poudarila v svojem govoru.

Priznanja za predano delo in izredne uspehe na področju ljubiteljske kulture v občini sta podeljevala župan Miran Stanko in predsednik Zveze kulturnih društev Krško Uroš Brezovšek.

Priznanje z zahvalo za omogočanje pogojev za kulturne dejavnosti je prejela Osnovna šola Leskovec pri Krškem, med dobitnike bronastih Prešernovih plaket pa so se zapisali Miloš Brinovec (KD Svoboda Brestanica), Vesna Butkovič (KD Svoboda Brestanica), Lea Starc (KD Svoboda Brestanica), Branka Benje (Društvo likovnikov Krško OKO), Janez Bizjak, Jože Božič, Mojca Pacek in Lucija Mlakar (vsi KD Leskovec pri Krškem), Bojan Vovčko, Boštjan Medvešek in Marjanca Mlakar (vsi DKD Svoboda Senovo).

Srebrne Prešernove plakete so prejeli Tomaž Omerzel (KD Svoboda Brestanica), Klavdija Mirt (KD Leskovec pri Krškem), Boštjan Arh (KD Leskovec pri Krškem) in Ivana Hodulak (DKD Svoboda Senovo).

Med zlate Prešernove nagrajence pa se je za bogato vsestransko udejstvovanje, s katerim je oplemenitil skupnost in postavil piedestal ljudskemu izročilu, vpisal Anton Petrovič iz DKD Svoboda Senovo.

