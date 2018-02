Borčićev Dachau in današnje grenke izkušnje

Kostanjevica na Krki - Že nekaj časa poslušamo o gospodarski rasti in koncu krize. Toda za kulturo še kar niso nastopili drugačni, boljši časi. V tem smislu je Goran Milovanović, direktor kostanjeviške galerije Božidar Jakac, nagovoril včeraj udeležence odprtja razstave grafik Bogdana Borčića Pogled skozi mrežo v Grafičnem kabinetu Bogdana Borčića v tej galeriji.

Ampak kulturi dokaj nenaklonjene razmere galeriji ne bodo vzele delovne in ustvarjalne volje. Po direktorjevih besedah si v Galeriji Božidar Jakac prizadevajo, da bi to ustanovo utrdili na slovenskem kulturnem zemljevidu kot močno kulturno središče zunaj državnega središča.

Letošnjo XII. postavitev stalne razstave v Kabinetu Bogdana Borčića so posvetili grafikam iz umetnikovega najzgodnejšega obdobja, kot je v zloženko ob razstavi zapisala Kristina T. Simončič. Tako so izbrali 50 del od njegovega študija na ljubljanski likovni akademiji, pri čemer gre za obdobje od 1947 do 1960. V razstavo so tako uvrstili tudi njegove grafike, nastale med leti 1952 do 1957, ko je poučeval risanje in umetnostno zgodovino na Gimnaziji Novo mesto.

Bogdan Borčić je bil v drugi svetovni vojni v koncentracijskem taborišču Dachau in to njegovo hudo izkušnjo izražajo tudi nekatere grafike. To tematiko so tudi uvrstili na tokratno XII. postavitev Borčićeve stalne razstave.

Odprtje razstave sta glasbeno obogatili violinistka Manja Slak in Petra Slak, ki je odličen violinski nastop podprla na klavirju.

