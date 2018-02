Ostajajo na vrhu lestvice

9.2.2018 | 10:30

Foto: Drago Perko

Novo mesto - Košarkarji Krke bodo jutri v predzadnjem krogu prvega dela lige Nova KBM gostili Zlatorog, v sredo pa so doma v 17. krogu druge ABA lige ugnali Teodo Tivat s 70:59 (13:17, 38:33, 56:51) in si pet krogov pred koncem rednega dela z Borcem delijo prvo mesto.

Novomeščani so tekmo začeli slabo in gostje so ob koncu 7. minute vodili že s 17:5. V zaključku prve četrtine in začetku druge je Krka odgovorila z delnim izidom 13:0, odločilno prednost pa so si varovanci Simona Petrova priigrali v tretji četrtini, ko os ušli na 47:37 in kasneje tudi 56:44.

Pri Krki je bil s 17 točkami, devetimi skoki in 16 asistencami najboljši Marko Jošilo, v ekipi Tivta pa je Emir Hadžibegović dosegel točko manj.

V 18. krogu bo Krka gostovala v Splitu, a bo tekma zaradi premora zaradi pokala in reprezentančnih tekem šele 1. marca.

Simon Petrov, trener Krke: »Naš uvod je bil medel, a je to tudi razumljivo: tekem je precej, hitro smo se zbrali, predvsem pa zaigrali ostro in zbrano v obrambi. Steklo je tudi v napadu, z dovolj visoko razliko smo šli v končnico in mirno zmagali.«

Miha Škedelj, igralec Krke: »Začeli smo slabo, a smo stopili skupaj in zasluženo zmagali. Vedeli smo, da je to zelo pomembna tekma za nas, saj se kar nekaj ekip bori za preboj na finalni turnir Lige ABA.«

Rajko Krivokapić, trener Tivata: »Začeli smo super, na koncu pa ni bilo dobro. Tekma traja 40 minut, ne eno četrtino. Bili smo zelo motivirani proti Krki. Dokler smo kontrolirali skok in imeli malo izgubljenih žog, smo bili v igri. Potem smo naredili nekaj neumnosti, Krka je spet pobegnila. Dejansko je odločala ena žoga o tem, ali se bomo Krki priključili in izsilili izenačeno končnico ali pa izgubili, kot smo. Zgodilo se je to slednje.«

Robi Abramovič, igralec Tivata: »Menjali smo trenerja, pristop igralcev je bil dober. Vzpodbujali smo se, igrali smo sproščeno. Prišli smo po zmago, Krka je bila boljša. Še korak bližje so finalnem turnirju, želim jim vse dobro v nadaljevanju sezone.«

B. B.