Mladi genialci so gimnazijci Šolskega centra Novo mesto

9.2.2018 | 12:15

Zmagovalna ekipa

Prve tri ekipe

Nipke

Krško - Zmagovalci letošnjega tekmovanja Mladi genialci so gimnazijci Srednje elektro šole in tehniške gimnazije iz Šolskega centra Novo mesto. Gregor Kikelj, Jakob Gimpelj in Domen Težak (mentor Drago Crnić) so finalu v ugnali ekipo domačih gimnazijcev iz Šolskega centra Krško–Sevnica, ki so jo sestavljali Gašper Letnar, Matej Požun in Žiga Kralj (Jože Požun), tretje mesto pa so osvojili dijaki programa elektrotehnik Srednje tehniške šole iz Šolskega centra Kranj.

Na zaključnem kvizu znanja v energetiki, ki ga že šesto leto organizirata Gen energija in Nuklearna elektrarna Krško, so se na odru Kulturnega doma v Krškem v torek pomerili dijaki iz petindvajsetih programov srednjih šol iz vse Slovenije.

Kot so sporočili organizatorji, je zbrane tekmovalce pozdravil svetovalec generalnega direktorja podjetja Gen energija Jože Špiler, ki je dijakom čestital za uspešno sodelovanje in se zahvalil vsem mentorjem, ki mladim omogočajo razvijanje njihovih talentov, jih spodbujajo k raziskovanju in nabiranju praktičnega znanja ter jih motivirajo za poklicno pot tudi na področju tehnike in naravoslovja.

»Od vlaganja v znanje mladih ter od razvijanja njihove ustvarjalnosti, radovednosti in vztrajnosti je odvisna naša prihodnost. Od tega je odvisno, ali bomo kot družba napredovali, ali bomo kos izzivom našega časa in ali bomo gospodarstvu zagotovili dovolj ustrezno izobraženih, sposobnih, inovativnih mladih kadrov,« je dodal Špiler in izpostavil dobro sodelovanje s srednjimi šolami, na kar so posebej ponosni. To namreč pomembno prispeva h krepitvi energetske pismenosti med mladimi, za kar si v skupini Gen prizadevajo že vrsto let.

Na dosedanjih kvizih so se doslej trikrat pomerili učenci osmih in devetih razredov posavskih osnovnih šol, letos pa so tretjič tekmovali tudi dijaki slovenskih elektrotehniških šol in tehniških gimnazij ter prvič tudi dijaki strojnih šol. K sodelovanju se je prijavilo skoraj 200 dijakov iz 25 od skupno 48 tehniških srednješolskih programov iz celotne Slovenije (dijaki in mentorji iz Celja, Kranja, Krškega, Lendave, Ljubljane, Maribora, Murske Sobote, Novega mesta, Ptuja, Raven na Koroškem, Škofje Loke, Trbovelj in Velenja). Kviz dijake spodbuja k poglobljenem proučevanju celovite zgodbe o energiji, trajnostnih in obnovljivih virih energije, osnovnih pojmih v energetiki, podnebnih spremembah in jedrski energiji kot trajnostnem viru.

Gradivo za tekmovanje Mladi genialci je pripravila strokovna komisija, ki jo sestavljajo po en predstavnik iz GEN energije, Nuklearne elektrarne Krško, razvojnega centra energetike Zel-en, Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru, ter Izobraževalnega centra za jedrsko tehnologijo Milana Čopiča.

Tudi letos so organizatorji izpeljali sklop priprav, med katerimi so mentorji in dijaki obiskali Svet energije v Krškem in si poleg ogleda interaktivne razstave o energiji in energetiki znanje nabirali tudi na praktičnih delavnicah. Decembra lani so potekala še šolska tekmovanja, na katerih so oblikovali ekipe treh najuspešnejših dijakov, ki so se na današnjem kvizu potegovali za najvišja mesta. Mlade ume je na zaključnem kvizu spodbudil raper Nipke s plesalkama plesnega studia Artifex.

B. B.

Foto: organizator

Galerija