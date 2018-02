Prešerni na Prešernov dan prešerno po Črnomlju

9.2.2018 | 13:00

Črnomelj - V Črnomlju se je že kar dobro prijelo celodnevno praznovanje slovenskega kulturnega praznika v starem mestnem jedru, ki so ga letos pripravili Ric Bela krajina, črnomaljska Območna izpostava JSKD, Turistično društvo Črnomelj, Medeni butik Bibi in Zik Črnomelj.

Dopoldne so pripravili prešeren potep z najmlajšimi, ki so si z vodstvom ogledali znamenitosti Črnomlja, nato pa si v kulturnem domu ogledali še animirani film in sodelovali na delavnici. Popoldne pa je bil še voden ogled Črnomlja za odrasle, ki so med drugim lahko prisluhnili tudi, kaj se dogaja s kulturnim domom Črnomelj ter si ogledali kratek film z naslovom Temelji slovenske državnosti v Beli krajini 1944, ki je nastal na lanskem filmskem taboru Kolpa.

V cerkvi sv. Duha so pripravili prireditev z naslovom Darilo prešernim, v kulturnem programu pa so nastopili tamburaši KUD Boža Račiča iz Adlešičev, ki jih vodi Damir Jankovič, in mešani pevski zbor Samospev iz Črnomlja pod vodstvom Ani Jankovič Šober. Vsi tisti, ki so bili na Prešernov dan prešerni, pa so si lahko do večernih ur v starem mestnem jedru ogledali tudi več razstav. Tako je bila v Mestni muzejski zbirki Črnomelj na ogled stalna razstava Črnomelj na prepihu stoletij, v Pastoralnem centru pa spominska razstava ob 130. obletnici rojstva Boža Račiča-Kumeta. Tam je bila tudi rokodelska delavnica, na kateri so izdelovali drobne izdelke iz filca. V Primožičevi hiši je bila na ogled razstava Ivanke Sajovic Ples lutk v belokranjski noši, v cerkvi sv. Duha fotografska razstava Tomislava Urha Drobci belokranjske kulturne dediščine, v Belokranjskem izročilu pa likovna razstava Sedem ustvarjalni zgodb. Za konec kulturnega praznika pa so lahko obiskovalci v Črnomaljski kleti poskusili najboljša vina črnomaljskih goric.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

