Aleš Bratož kandidat za direktorja Avtovaza

9.2.2018 | 12:45

Aleš Bratož (Foto: B. D. G., arhiv DL)

Novo mesto - Nekdanji predsednik uprave Revoza Novomeščan Aleš Bratož naj bi bil po poročanju ruskih medijev kandidat za novega direktorja ruskega avtomobilskega giganta Avtovaz. Na položaju naj bi zamenjal Nicolasa Maureja, ki je januarja postal predsednik za evrazijsko regijo pri Renaultu, sicer lastniku Avtovaza, poroča tiskovna agencija Interfax, ki jo povzema STA.

Kot je novinarjem v torek v Moskvi dejal generalni direktor družbe Rosteh Sergej Čemezov, bodo novega direktorja izbrali v Renaultu po poprejšnjem dogovoru z Rostehom. Slednji je namreč poleg francoske družbe med glavnimi delničarji Avtovaza.

Čemezov sicer ni povedal, kdo in kdaj točno bi lahko nasledil Maureja. Interfax pa je pri "viru, ki je seznanjen z načrti družbe", izvedel, da bi to lahko postal Bratož, od leta 2016 izvršni podpredsednik Avtovaza za upravljanje proizvodnje in dobavne verige.

Bratož je pri Renaultu zaposlen že več kot 30 let. Poleg Revoza (2008-2013) je bil tudi na čelu moskovskega Avtoframosa (2005-2008) ter turške družbe Oyak Renault (2013-2016).

B. B.