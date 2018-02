FOTO: Razstava umetnosti, ki je ni

9.2.2018 | 13:30

Novo mesto - Včerajšnji kulturni praznik je obeležila tudi Avtonomna kulturna cona Sokolc, ki je v prostorih Narodnega doma pripravila razstavo »Umetnost, ki je ni«. Na ogled so postavili nekaj svojih slikarskih in drugih umetniških del, s fotografijami predstavili zgodovino doma in njihovo ustvarjanje ter vzdrževanje v zadnjem desetletju, čez dan in zvečer pa so se predstavili še številni gostje.

Razstavo AKC Sokolc si je včeraj v družbi Sebastjana Šeremeta ogledal tudi pesnik Goran Šalamon, pevec skupine Demolition Group.

Slikar Sebastjan Šeremet je v krajšem nagovoru obiskovalcem med drugim orisal, kako je s somišljeniki vrsto let delal v propadajočem prvem Narodnem domu na Slovenskem, ki ga morajo sedaj po odločbi sodišča na zahtevo lastnika objekta, Mestne občine Novo mesto zapustiti. V zadnjem času tam ustvarjajo brez električne energije in vode, a pravijo, da bodo vztrajali do konca.

Del vrhunske domače zasedbe Generator, ki ima v Narodnem domu prostor za vaje.

»V Sokolcu bom ustvarjal do konca. Lahko, da se najde neko upanje za vse moje prijatelje Sokoliče, da nadaljujejo utopijo kreativnosti še naprej. V to močno upam. Zame osebno pa se pot umetnosti v Novem mestu končuje, grem na pot, da najdem družbo, ki bo sprejela in cenila moje delo. Žal ta kraj ni Slovenija. Le tu je možno, da ti umetniško usodo krojijo ljudje, ki niso čopiča prijeli za roke!« je povedal in se zahvalil vsem, ki so v minulih letih podprli njihove dobrodelne projekte in ustvarjanje. Ob tem je ponovil, da nikoli ni prejemal socialne pomoči in je ne bo, nikoli ni imel bančnega računa in ga ne bo, nikoli ni poslušal sistema in ga ne bo: »Ko sem lačen, naslikam kmetu sliko. Ko se poškodujem, naslikam zdravniku sliko. Ko sem žalosten, naslikam prijatelju sliko. Ko vidim, da lahko pomagam, naslikam sliko.«

M. M.

