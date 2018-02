Ne zato, ker je bilo zastonj

9.2.2018 | 14:45

Ana Čop (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - V Kulturnem centru Janeza Trdine so se letos prvič odločili, da bodo na slovenski kulturni praznik brezplačno odprli svoja vrata in Novomeščanom podarili koncert. Novomeška jazz pevka Ana Čop, ki je sinoči na odru Trdinove dvorane muzicirala s svojim kvartetom, je, navdušena nad do zadnjega sedeža polno tribuno, vprašala, če ni morda to zato, ker so bile vstopnice brezplačne. Odgovor je na dlani - ni bilo zato, saj je še marsikatera kulturna prireditev brezplačna, pa jo obišče komajkdo.

Ana Čop je someščanom za kulturni praznik pripravila program z izključno slovenskimi skladbami. Skupaj s pianistom Gregorjem Ftičarjem, basistom Miho Korenom in bobnarjem Žigo Smrdelom se je lotila programa, v katerega so vključili tako jazzovske priredbe slovenskih ljudskih pesmi, med drugim Ob jezeru in Nocoj pa, oh, nocoj, skladbe slovenskih jazzovskih avtorjev, tudi Pada dež Roberta Jukiča, do slovenskih popevk in domačega rocka, dobesedno domačega.

Poklonila se je namreč tudi rock skupini, ki je bila prva njena najljubša in je znala vse njene skladbe na pamet in je še danes ena izmed najbolj njenih - skupini Dan D in Tokcu, ki je bil tudi v dvorani. Za vrhunec pa je pripravila Prešernovo Elegijo in s tem povedala nekaj podobnega, kot je v svojem govoru ob podelitvi Prešernovih nagrad povedal Vincenc Möderndorfer.

I. Vidmar

