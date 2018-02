Lopov prišel skozi pritlično okno

9.2.2018 | 19:00

Novo mesto - V sredo zvečer je občan policiste opozoril na nevarno vožnjo voznika kombiniranega vozila, ki naj bi na avtocesti v smeri proti Novem mestu vijugal po vozišču, vozil z veliko hitrostjo in ogrožal ostale udeležence v prometu. Novomeški prometniki so se takoj odzvali in kršitelja izsledili in ustavili. 59-letnemu državljanu Bosne in Hercegovine so zaradi številnih kršitev izrekli globo.

Pijan povzročil nesrečo na avtocesti

V noči na četrtek je na avtocesti v smeri proti Obrežju voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se z vozilom prevrnil v jarek. 28-letni povzročitelj iz Hrvaške je imel v litru izdihanega zraka 0,77 miligramov alkohola. Voznika so pridržali in ga naslednji dan privedli v postopek na sodišče.

Ni hotel pihati

Krški policisti so sinoči v Brestanici zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika tovornega vozila in mu odredili opravljanje testa za ugotavljanje prisotnosti prepovedanih drog. Opravljanje testa in strokovnega pregleda je odklonil, zato so ga odpeljali v prostore za pridržanje in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Še precej pijanih

Policisti Posebne skupine za nadzor prometa postaje prometne policije Novo mesto so včeraj na območju Trebnjega preverjali psihofizično stanje voznikov motornih vozil. V Trebnjem so ustavili dva voznika, ki sta vozila pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka sta imela 0,50 oziroma 0,36 miligramov alkohola. Na Mirni so ustavili kršitelja, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,44 miligramov alkohola, v Mokronogu pa dva voznika, ki sta vozila pod vplivom alkohola. Eden je imel v litru izdihanega zraka 0,58 miligramov alkohola, drugi pa 0,39 miligramov. Vsem so odvzeli vozniška dovoljenja, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnimi predlogi seznanili sodišče. V naselju Šranga so zasegli avtomobil kršitelju, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozil je neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu.

Ukradli avto

Z dvorišča stanovanjske hiše v Vojni vasi na območju Črnomlja je sinoči nekdo ukradel osebni avtomobil Hyundai galloper, sive barve, registrskih številk LJ TU 357.

V Dragi pri Šmarjeških Toplicah je med torkom in sredo nekdo skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odtujil ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 500 evrov škode. V Gorenji vasi pri Šmarjeti je pa je v sredo popoldne nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev, skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil okoli 300 evrov.