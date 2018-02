En godec jim je godel v Mirni Peči

9.2.2018 | 20:00

Foto: občina Mirna Peč

Mirna Peč - Teater Šentviški je sinoči v sodelovanju s Kulturnim društvom Mirna Peč na slovenski kulturni praznik v kulturnem domu v Mirni Peči pripravil gledališko glasbeno predstavo En godec nam gode, so sporočili z občine Mirna Peč. Predstava je nastala po istoimenski knjigi Ivana Sivca, scenarij je napisal Roman Končar, režiral pa Brane Kopač.

Nabito polna dvorana je navdušeno spremljala prikaz življenja in dela kralja polk in valčkov rojaka Lojzeta Slaka od njegovih začetkov na stričevi harmoniki na Malem Kalu do velikega gala koncerta v Cankarjevem domu. Z velikim aplavzom so nagradili v dramsko besedilo vključenih in v živo odigranih več kot deset Slakovih melodij, stoje pa pospremili izvajanje zaključne skladbe V dolini tihi. Skladba je bila leta 2000 razglašena za srebrno vižo stoletja, še posebej priljubljena pa je prav v domačem kraju, saj se z njo kot neuradna mirnopeško himno zaključi nemalo domačih kulturnih prireditev.

Obiskovalce in prisotno soprogo harmonikarja Lojzeta Slaka Ivanko je na koncu pozdravil tudi mirnopeški župan Andrej Kastelic ter se organizatorjem večera zahvalil za čudoviti oris življenjske in glasbene poti mirnopeškega rojaka in častnega občana Lojzeta Slaka.

Teater Šentviški je s predstavo v rojstnem kraju harmonikarja Lojzeta Slaka simbolično zaključil svoje potovanje po slovenskih krajih, ki se je pred natanko enim letom začelo v njihovem Šentvidu nad Ljubljano, kjer je Lojze Slak živel in ustvarjal.

N. R.

