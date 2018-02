Zakaj Marija Magdalena?

9.2.2018 | 20:30

Novo mesto - Januarja in prve dni februarja je 365 otrok novomeških vrtcev Ciciban in Pedenjped ustvarjalo na delavnicah v Jakčevem domu pod vodstvom muzejske pedagoginje in andragoginje Dolenjskega muzeja Novo mesto Lavre Fabjan.

Obisk galerije so začeli s spoznavanjem skrivnosti slike Portret mladega dekleta, delom priznanega slovenskega slikarja Matevža Langusa, sodobnika Franceta Prešerna. V nadaljevanju so se spremenili v male slikarje in na predlogo Portreta mladega dekleta naslikali podobo Marije Magdalene, ki je skoraj 200 let prekrivala sliko, ki je danes na ogled v Jakčevem domu.

Pred dobrim desetletjem je omenjeni sliki ponovno vrnil njen prvotni izgled restavrator Viktor Povše in postavil tezo, da gre za morebitni tretji Langusov portret Prešernove muze Julije Primic. Izdelki otrok so bili na ogled na priložnostni razstavi ob slovenskem kulturnem prazniku v Jakčevem domu. V nekaj urah si je razstavo ogledalo skoraj 600 obiskovalcev, predvsem družin, ki so lahko raziskovale Jakčev dom tudi s pomočjo tematskih nalog, pripravljenih posebej za to priložnost.