V nedeljo dobrodelni koncert za Alino

10.2.2018 | 10:10

Alina z očkom Matejem in mamico Anito (Foto: J. A., arhiv DL)

Sedemmesečna Alina Kranjčič iz Globokega je zelo bolna, saj je zaradi zapletov pri porodu pri njej prišlo do poškodb možganov. Ne razvija se kot njeni vrstniki, ima epileptične napade.

Starša Matej in Anita sama ne zmoreta plačati dragega zdravljenja z matičnimi celicami v tujini, ki se je pri drugih otrocih s cerebralno paralizo izkazalo za učinkovito, zato sta že konec lanskega leta na družbenem omrežju prosila za pomoč. Takrat smo o Alini podrobno pisali tudi v Dolenjskem listu.

Zdaj je pred vrati dobrodelni koncert zanjo, tega pod okriljem Območnega združenja Rdečega križa Brežice, Krajevne organizacije RK Globoko, organizirajo njeni sokrajani, prijatelji, podjetniki, podjetja, šola. Dobrodelni koncert, na katerem bodo zbirali prostovoljne prispevke za njeno zdravljenje, bo to nedeljo, 11. februarja, ob 17. uri v telovadnici pri OŠ Globoko. Na njem bodo nastopili: Slovenski citrarski kvartet, Brežiški flosarji, Nika Čižmek, Ansambel Florjan, Mariacji Fiesta en Jalisco, Tanita Lipar, Ansambel Jerneja Kolarja, Peter Dirnbek, Ansambel Klapovuhi, Brigita Šuler, Gadi, Rebeka Dremelj, Kvartet plus, Nuša Derenda in Ansambel Slovenski zvoki. Vsi nastopajoči so se odrekli honorarju.

Donacije zanjo zbirajo tudi na transakcijskem računu Območnega združenja Rdečega križa Brežice, Trg Jožeta Toporišiča 2, Brežice, odprtega pri NLB, številka SI56 0237 3001 0819 504, sklic SI00 76015.

J. Ambrožič