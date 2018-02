Valentinov koncert glasbene skupine The Plut Family

10.2.2018 | 10:00

Semič - V Kulturnem centru Semič je včeraj zvečer glasbena skupina The Plut Family pripravila svoj prvi samostojni koncert. Skupina je postala znana širši javnosti pred dobrim letom, ko se je v šovu Slovenija ima talent prebivala v veliki finale. Po uspehu na šovu so začela prihajati tudi vabila na nastope, zdelo pa se jim je prav, da se s skoraj dvournim Valentinovim koncertom predstavijo tudi belokranjski javnosti.

Člani skupine Simona, Leja in Gašper Plut iz Ručetne vasi so sestri in brat, njihov bobnar Gašper Hlupič pa živi na Polzeli, vendar pa je njegova mama Andreja prav tako Plutova iz Semiča. A ni v sorodu s Plutovimi iz Ručetne vasi, je pa vnukinja legendarnega ljudskega pevca in godca na bršljanov list Tončka Pluta.

Da ljudje radi prisluhnejo mladim glasbenikom, so dokazali tudi tokrat, ko so dodobra napolnili dvorano Kulturnega centra. Simona in Leja sta se med igranjem sprehodili po zgodovini njihove skupine, ki sicer ni dolga, je pa uspešna. Nastala je potem, ko je oče Darko Plut prišel na idejo, da bi njegovi štirje otroci, ki so imeli različno glasbeno izobrazbo, sestavili bend. Najstarejša Polona, ki jo je, ko je postala mamica, zamenjal Gašper Hlupič, je sedla za bobne, Simona, ki je vodja skupine in glavni vokal, igra na klaviature, Leja na bas kitaro in poje, Gašper pa je na električni kitari, občasno pa tudi poje.

Simona je lani v Celovcu diplomirala iz jazz petja in začela poučevati petje. Zato so na nastop povabili tudi tri njene učenke Lucijo Kambič, Vesno Malnarič in Ano Brunskole. Zapele in zaigrale so tudi članice skupine Amabile, gosti večera pa so bili še Alex Volasko, Eva Boto ter Katja in Jani Lipičnik.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

