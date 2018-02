Dobova presenetila Jeruzalem

10.2.2018 | 10:40

Dorian Markušić (Foto: spletna stran RK Dobova)

Dobova - Rokometaši Dobove so so v 15. krogu lige NLB doma premagali Jeruzalem Ormož z 28:25 (14:12).

Dobovčani so v dosedanjem delu prvenstva zbrali približno pol manj točk kot Ormožani, a to tokrat ni igralo vloge. Posavci so bili praktično vso tekmo boljši in zasluženo prišli do svoje četrte zmage v prvenstvu. Na drugi strani je Jeruzalem Ormož doživel sedmi poraz.

Dobova si je prvo izdatnejšo prednost priigrala v 19. minuti po zadetku Smojverja, ki je domače popeljal do prednosti treh zadetkov, tri minute kasneje pa je za 13:9 zadel Markušić. Gostitelji se niso predajali, do polčasa so zaostanek prepolovili v 36. minuti pa so po zadetku Čudiča izenačili. Dobova je odgovorila z delnim izidom 4:0, kar se je izkazalo za prelomni dogodek na tekmi, ki so jo domači rokometaši nato razmeroma mirno pripeljali do konca.

Svoj večer je imel Dorian Markušić, ki je z 11 zadetki najboljši strelec tekme. Pri gostih je Žuran zadel devetkrat.

Jure Blaževič, ki je včeraj zbral 12 obramb je po tekmi povedal: “Gostili smo vedno neugodno ekipo iz Ormoža, ki je prišla brez prvega desnega zunanjega Kocbeka. A kljub temu se je izkazalo, da si fantje zelo želijo v ligo za prvaka, saj je bila tekma do zadnjega zelo napeta, odpor gostov pa smo uspeli zlomiti komaj na koncu tekme. Za nas to pomeni korak bližje obstanku v ligi, to zmago pa moramo sedaj potrditi še v sredo na zahtevnem gostovanju v Kopru. Zahvalil bi se zvestim navijačem, ki so pokazali pravo “dubuvsko srce” pa tudi gostujočim navijačem, ki so se udeležili tekme v številčni zasedbi.”

Vodilno moštvo lige Riko Ribnica je v obračunu za vrh lige že v sredo doma premagalo Koper - 24:21 (8:11). Ribničani imajo zdaj pred varovanci Veselina Vujovića 4 točke prednosti.

- sobota, 10. februar:

17.00 Maribor Branik - Trimo Trebnje

17.30 Krka - LL Grosist Slovan

20.00 Urbanscape Loka - Herz Šmartno

- lestvica:

1. Riko Ribnica 15 12 1 2 420:376 25

2. Koper 2013 15 9 3 3 400:373 21

3. Urbanscape Loka 14 8 1 5 391:366 17

4. Krka 14 7 1 6 405:395 15

5. Jeruzalem Ormož 15 7 1 7 398:414 15

6. Trimo Trebnje 14 6 2 6 363:359 14

7. Maribor Branik 14 6 1 7 367:369 13

8. Dobova 15 4 2 9 379:401 10

9. LL Grosist Slovan 14 3 2 9 359:393 8

10. Herz Šmartno 14 2 2 10 376:432 6

